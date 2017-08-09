99 медалей и 2-е место сборной Украины на Дефлимпиаде-2017

Поистине фантастический результат продемонстрировали украинские спортсмены на XXIII Сурдлимпийским летних играх - Дефлимпиаде, которая проходил в городе Самсун (Турция) с 18 по 30 июля. В активе сборной Украины 21 золотых, 42 серебряных и 36 бронзовых наград.

В общекомандном зачете сборная Украины с 99 медалями заняла 2-е место, пропустив вперед лишь российскую команду – 199 наград, из которых 85 высшей пробы. В тройку призеров также вошла сборная Южной Кореи – 52 (18+20+14) медали. При этом участниками Дефлимпиады стали представители 90 стран.

Свой вклад в успешное выступление сборной Украины в Самсуне внесли и спорстмены Донецкой области, которые завоевали пять наград. Их обладателями стали Марина Погорелова (дзюдо, «бронза» в личном первенстве и «золото» в командных соревнованиях), Евгений Нехаев (дзюдо, «бронза» в командных состязаниях), Римма Филимошкина (легкая атлетика, «серебро» в метании молота) и Александр Кузнецов (баскетбол, «бронза»).

Стоит добавить, что на Сурдлимпийских летних играх в Самсуне спортсмены соревновались в 21 виде спорта, из которых 16 индивидуальных - легкая атлетика, боулинг, велоспорт, спортивное ориентирование, бадминтон, настольный теннис, теннис, пулевая стрельба, плавание, дзюдо, каратэ, тхэквондо, вольная борьба, греко-римская борьба, гольф и кросс-кантри и 5 командных - баскетбол, пляжный волейбол, футбол, гандбол, волейбол.

Дефлимпийские игры – санкционированные Международным олимпийским комитетом спортивные соревнования самого высокого уровня для людей, у которых отсутствует слух.