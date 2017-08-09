Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»

Ранним воскресным утром, 6 августа, в Лос-Анджелесе Василий Ломаченко одержал очередную, вполне прогнозируемую досрочную победу над Мигелем Маррриагой из Колумбии по прозвищу «Скорпион», техническим нокаутом в восьмом раунде.

29-летний Василий Ломаченко проводил юбилейный, 10-й по счету, бой на профи-ринге. Для Ломаченко в поединке с 30-летним Марриагой эта была добровольная защита титула чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг).

Украинский чемпион был безоговорочным фаворитом боя. Имея явное преимущество – статистика ударов это полностью подтверждает, Василий позволял себя танцы в ринге, заходил в угол, изображая живую мишень и вызывая на рубку соперника, стучал перчаткой по голове Мигеля. Наконец, дважды отправил Марриагу на помост ринга – в 3-м и 7-м раундах. Колумбийский «Скорпион» после второго падения понял, что ничего хорошего ему в дальнейшем не светит и его команда решила прекратить бой в 8-м раунде.

Ломаченко победил, получил очередной опыт, отметив, что ему еще предстоит поработать над защитой и заявил, что хочет объединить чемпионские пояса уже в следующем поединке.

Стоит отметить, что в 4-м раунде Василий заработал рассечение после столкновения головами с Мигелем. Но этот неприятный инцидент никак не сказался на ходе боя.

За победу над Марриагой (25-3, 21 КО) Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) заработал 750 тысяч долларов, а «Скорпион» из Колумбии – в 15 раз меньше – всего 50 тысяч.