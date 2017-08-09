Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара

Продолжительные июльские слухи о переходе звездного бразильца Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» подтвердились. 3 августа был оформлен рекордный в истории футбола трансфер.

Сначала представители Неймара выкупили контракт игрока у «Барселоны» за 222 миллиона евро. Именно такая сумма была прописана в контракте бразильца за разрыв соглашения в одностороннем порядке. С «ПСЖ» Неймар подписал 5-летний контракт. Переход в парижский клуб сделал 25-летнего бразильца самым высокооплачиваемым игроком современности. Зарплата форварда составит около 30 миллионов евро в год только чистыми. Плюс бонусы и реклама.

Неймар перешел в «Барселону» летом 2013 года из бразильского «Сантоса». В составе каталонского клуба он дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды в Кубке страны, по разу в Лиге чемпионов, Суперкубке Испании и УЕФА, клубном чемпионате мира. В минувшем сезоне форвард забил 20 голов в 45 матчах за «Барселону».

Девич – игрок «Вадуца»

Экс-игрок сборной Украины (35 матчей, 7 мячей) и ряда украинских клубов («Волынь», «Металлист», «Шахтер») Марко Девич продолжит карьеру в клубе «Вадуц» из Лихтенштейна. Девич подписал 2-летний контракт, перейдя в «Вадуц»на правах свободного агента. Последним клубом 33-летнего форварда был российский «Ростов». Интересно, что «Вадуц» выступает в чемпионате Швейцарии во втором по силе дивизионе страны.

Пиварич – игрок «Динамо»К

Очередным новичком киевского «Динамо» стал защитник национальной сборной Хорватии и загребского «Динамо» Йосип Пиварич, с которым заключен контракт на три года. 28-летний футболист уже определился с игровым номером, под которым он будет выступать за киевское «Динамо» – 23.