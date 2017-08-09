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Фотофакт

На страже правопорядка

Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»

Алексей Журавлев
9 августа 2017 Просмотров: 128 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

4 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. 

Раунд плей-офф квалификации, как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы – последний этап отбора перед групповыми турнирами. К большому сожалению, вице-чемпион Украины – футболисты киевского «Динамо» - потерпели фиаско во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей (3:3) представителю Швейцарии – клубу «Янг Бойз».

После уверенной домашней игры и победы со счетом 3:1 подопечные Александра Хацкевича полностью провалили ответную встречу, которая состоялась 2 августа в Берне. «Динамо» проиграло поединок со счетом 0:2. И таким образом, «Янг Бойз» за счет гола забитого в Киеве, кстати, на 90-й минуте игры, пробился в следующий этап квалификации Лиги чемпионов – раунд плей-офф.

Киевское «Динамо» теперь попытает еврокубковое счастье в турнире рангом ниже – Лиге Европы. На стадии раунда плей-офф подопечные Хацкевича сыграют с командой «Маритиму» из Португалии.

Компанию «Динамо» в раунде плей-офф Лиги Европы составит «Александрия», соперником которой стал БАТЭ из Беларуси.

Поединки плей-офф Лиги Европы будут сыграны 17 и 24 августа. Украинские команды первые встречи проведут в гостях. 

Раунд плей-офф Лиги чемпионов:

"Карабах" (Азербайджан) – "Копенгаген" (Дания)

АПОЕЛ (Кипр) – "Славия" (Прага)

"Олимпиакос" (Греция) – "Риека" (Хорватия)

"Селтик" (Шотландия) – "Астана" (Казахстан)

"Хапоэль" (Израиль) – "Марибор" (Словения)

"Истанбул" (Турция) – "Севилья" (Испания)

"Янг Бойз" (Швейцария) – ЦСКА (Россия)

"Наполи" (Италия) – "Ницца" (Франция)

"Хоффенхайм" (Германия) – "Ливерпуль" (Англия)

"Спортинг" (Португалия) – "Стяуа" (Румыния)

Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные – 22/23 августа.

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Комментарии к статье «Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»»

4 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. 

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