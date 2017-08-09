Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»

|9 августа 2017
|Просмотров: 128
|
4 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Раунд плей-офф квалификации, как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы – последний этап отбора перед групповыми турнирами. К большому сожалению, вице-чемпион Украины – футболисты киевского «Динамо» - потерпели фиаско во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей (3:3) представителю Швейцарии – клубу «Янг Бойз».
После уверенной домашней игры и победы со счетом 3:1 подопечные Александра Хацкевича полностью провалили ответную встречу, которая состоялась 2 августа в Берне. «Динамо» проиграло поединок со счетом 0:2. И таким образом, «Янг Бойз» за счет гола забитого в Киеве, кстати, на 90-й минуте игры, пробился в следующий этап квалификации Лиги чемпионов – раунд плей-офф.
Киевское «Динамо» теперь попытает еврокубковое счастье в турнире рангом ниже – Лиге Европы. На стадии раунда плей-офф подопечные Хацкевича сыграют с командой «Маритиму» из Португалии.
Компанию «Динамо» в раунде плей-офф Лиги Европы составит «Александрия», соперником которой стал БАТЭ из Беларуси.
Поединки плей-офф Лиги Европы будут сыграны 17 и 24 августа. Украинские команды первые встречи проведут в гостях.
"Карабах" (Азербайджан) – "Копенгаген" (Дания)
АПОЕЛ (Кипр) – "Славия" (Прага)
"Олимпиакос" (Греция) – "Риека" (Хорватия)
"Селтик" (Шотландия) – "Астана" (Казахстан)
"Хапоэль" (Израиль) – "Марибор" (Словения)
"Истанбул" (Турция) – "Севилья" (Испания)
"Янг Бойз" (Швейцария) – ЦСКА (Россия)
"Наполи" (Италия) – "Ницца" (Франция)
"Хоффенхайм" (Германия) – "Ливерпуль" (Англия)
"Спортинг" (Португалия) – "Стяуа" (Румыния)
Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные – 22/23 августа.
9 августа 2017
• В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году
• Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ
• «Семерка»остановилась: идет ремонт дороги
• Дорожный ремонт вновь подвергся критике
• Облгосадминистрация переехала
• Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»
• Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара
• «Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу
• Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»
8 августа 2017
• Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы
• Водоснабжение Славянска сокращали из-за аварии
• Брусничка отреагировала на предупреждение
• Соболевка задыхается без воды
• «Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра
• Арендатор виллы «Мария» просит согласование на ремонт. Рабочая группа против
• В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины
7 августа 2017
4 августа 2017
• В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»
• Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта
• Славянцев проверили на гепатит
• Доступные лекарства: что и где можно получить бесплатно
• Блокпост из-под Славянска перенесли на границу с Харьковской областью
• Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам
• Обновленный тент сцены снова испортили
• Нужен ли Славянску троллейбус до Константиновки
• Стоимость капремонта пятого маршрута пересчитают
• Почему СТрУ не добавляет троллейбусы на второй маршрут
3 августа 2017
• Участникам конкурса мини-проектов расскажут, как правильно оформить заявку
• Полиция отметит второй день рождения
— 9 августа 2017 —
Продолжительные июльские слухи о переходе звездного бразильца Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» подтвердились. 3 августа был оформлен рекордный в истории футбола трансфер.
— 9 августа 2017 —
Во вторник, 8 августа, в столице Македонии – городе Скопье - был сыгран матч за Суперкубок УЕФА, в котором мадридский «Реал» одолел «Манчестер «Юнайтед» и в четвертый раз завоевал почетный трофей, причем второй раз кряду.
— 9 августа 2017 —
Ранним воскресным утром, 6 августа, в Лос-Анджелесе Василий Ломаченко одержал очередную, вполне прогнозируемую досрочную победу над Мигелем Маррриагой из Колумбии по прозвищу «Скорпион», техническим нокаутом в восьмом раунде.
— 1 августа 2017 —
28-29 июля в Сплите (Хорватия) состоялся чемпионат Европы по боевому самбо среди юношей, юниоров и мужчин, в котором приняли участие более 240 сильнейших спортсменов 16 стран, включая Украину.
Приветствую, гость! Вход
9 августа 2017
• В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году
• Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ
• «Семерка»остановилась: идет ремонт дороги
• Дорожный ремонт вновь подвергся критике
• Облгосадминистрация переехала
• Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»
• Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара
• «Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу
• Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»
8 августа 2017
• Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы
• Водоснабжение Славянска сокращали из-за аварии
• Брусничка отреагировала на предупреждение
• Соболевка задыхается без воды
• «Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра
• Арендатор виллы «Мария» просит согласование на ремонт. Рабочая группа против
• В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины
7 августа 2017
4 августа 2017
• В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»
• Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта
• Славянцев проверили на гепатит
• Доступные лекарства: что и где можно получить бесплатно
• Блокпост из-под Славянска перенесли на границу с Харьковской областью
• Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам
• Обновленный тент сцены снова испортили
• Нужен ли Славянску троллейбус до Константиновки
• Стоимость капремонта пятого маршрута пересчитают
• Почему СТрУ не добавляет троллейбусы на второй маршрут
3 августа 2017
• Участникам конкурса мини-проектов расскажут, как правильно оформить заявку
• Полиция отметит второй день рождения
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»»
4 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.