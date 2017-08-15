Два трофея: Свитолина победила в Торонто, Стаховский – в Портороже

|15 августа 2017
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Успешной оказалась минувшая неделя для украинских теннисистов. Элина Свитолина блестяще выступила в Торонто, завоевав главный приз соревнований после побед над такими сильными теннисистками, как Венус Уильямс, Гарбинье Мугуруса, Симона Халеп и Каролин Возняцки. Стаховский выиграл турнир серии «челленджер» в словенском городе Порторож.
Свитолина на кортах в Торонто произвела настоящий фурор. 22-летняя Элина стала штамповать громкие победы, начиная с третьего круга, когда одолела экс-первую ракетку планеты Венус Уильямс (США) – 6:2, 6:1. Далее последовал успех в игре с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой, победительницей Уимблдона-2017. Причем данный поединок из-за дождя растянулся на два дня. Первый сет остался за Мугурусой – 6:4, однако на следующий день Свитолина совершила камбэк – 6:4, 6:3, выиграв решающее очко подачей навылет. В полуфинале соревнований первая ракетка Украины в одну калитку «вынесла» Симону Халеп из Румынии – 6:1, 6:1, от которой потерпела обидное поражение в 1/4 финала Ролан Гарроса-2017.
Решающий матч турнира в Торонто Свитолина провела против Каролин Возняцки из Польши. В двух сетах украинская теннисистка доказала свое превосходство – 6:4, 6:0. Для Элина это пятый завоеванный трофей в нынешнем году (лучший показатель сезона) и девятый – в карьере.
В новом опубликованном рейтинге WTA Свитолина поднялась на рекордное для себя и Украины четвертое место.
Улучшил свои позиции в рейтинге ATP Сергей Стаховский. Украинский теннисист вернулся в топ-100, расположившись на 99-м месте. Стаховский получил плюс 16 позиций после победы на турнире серии «челленджер» в словенском городе Порторож. В финальной встрече 31-летний Сергей за 2 часа 32 минуты в трех сетах сломил сопротивление Маттео Берриттини из Италии – 6:7, 7:6, 6:3.
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• «Воспитание адекватного отношения к инвалидам должно начинаться с детского сада»
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• На Лесном обустроят районный парк
• Суд по факту нанесения легких телесных повреждений Наталье Бут снова перенесли
• Полиция охраны отметила профессиональный праздник
• Раскопки Торской крепости: как это было и будет ли еще?
• Первый день рождения «Молодь offline» отметила флешмобом на Соборной
9 августа 2017
• В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году
• Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ
• «Семерка» остановилась: идет ремонт дороги
• Дорожный ремонт вновь подвергся критике
• Облгосадминистрация переехала
• Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»
• Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара
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Комментарии к статье «Два трофея: Свитолина победила в Торонто, Стаховский – в Портороже»
Успешной оказалась минувшая неделя для украинских теннисистов. Элина Свитолина блестяще выступила в Торонто, завоевав главный приз соревнований после побед над такими сильными теннисистками, как Венус Уильямс, Гарбинье Мугуруса, Симона Халеп и Каролин Возняцки. Стаховский выиграл турнир серии «челленджер» в словенском городе Порторож.