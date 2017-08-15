|15 августа 2017
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С одной серебряной медалью вернулись украинские спортсмены из Лондона (Великобритания), где с 4 по 13 августа проходил чемпионат мира по легкой атлетике. В секторе для прыжков в высоту Юлия Левченко с рекордным результатом 2,01 метра заняла второе место.
Рекордную для себя высоту 2,01 метра Левченко преодолела со второй попытки. До мирового первенства в Лондоне ее лучший прыжок составлял 1,97 метра. 19-летняя Юлия пыталась покорить планку и на высоте 2,03 метра. Но все три ее попытки оказались неудачными. Именно с результатом 2,03 метра «золото» выиграла россиянка Мария Ласицкене, выступавшая на чемпионате под нейтральным флагом. Третье место заняла Камила Личвинко из Польши – результат 1,99 метра.
Провалом завершился финал чемпионата мира по прыжкам в высоту среди мужчин для украинца Богдана Бондаренко. Чемпион мира-2013, серебряный призер ЧМ-2015 и бронзовый призер Олимпиады-2016 занял лишь 9-е место с результатом 2,25 метра. Высота 2,32 метра не покорилась Бондаренко трижды. При этом в квалификации 27-летний Богдан прыгнул на 2,31 метра с первой попытки.
Чемпионом мира стал Мутаз Эсса Баршим из Катара- 2,35 м. «Серебро» у россиянина Данила Лысенко, выступавшего под нейтральным флагом, - 2,32 м. «Бронзу» выиграл сириец Маджед Газаль из Сирии - 2,29 метра.
Также стоит результаты еще двух украинских спортсменов: 4-е место в спортивной ходьбе на 50 км занял Игорь Главан, а Алексей Касьянов финишировал 6-м в соревнованиях по десятиборью.
В командном зачете тройка лидеров выглядит следующим образом: 1-е место – США (30: 10-11-9), 2-е место – Кения (11:5-2-4), 3-е место – ЮАР (6:3-1-2).
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Комментарии к статье «Серебряный прыжок в высоту Юлии Левченко»
С одной серебряной медалью вернулись украинские спортсмены из Лондона (Великобритания), где с 4 по 13 августа проходил чемпионат мира по легкой атлетике. В секторе для прыжков в высоту Юлия Левченко с рекордным результатом 2,01 метра заняла второе место.