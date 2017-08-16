|16 августа 2017
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В минувший уик-энд после более чем месячного антракта возобновились поединки чемпионата Донецкой области по футболу. 12 августа в Славянске на стадионе «Химик» в рамках 10 тура ФК «Славянск» принимал безоговорочного лидера областного первенства – команду «Сапфир» из Краматорска.
ФК «Славянск» первым открыл счет в матче. Новичок славянского клуба 20-летний форвард из Камеруна Арнольд Менконде Марк проявил индивидуальное мастерство и забил дебютный гол в чемпионате.
«Сапфир» отыгрался спустя десять минут. Ошибкой центральных защитников хозяев воспользовался Александр Сытник. До перерыва обе команды имели возможности изменить счет в свою пользу. Лучший шанс отличиться упустил игрок ФК «Славянск» Эдуард Стрельцов.
Исход поединка решили стартовые секунды второго тайма. На 46-й минуте дубль оформил Сытник, для которого это был 16-й гол в чемпионате – лучший показатель. И вновь мяч был забит из центральной зоны обороны славянского клуба. До финального свистка счет матче не изменился.
Стоит добавить, что во время летнего перерыва «Сапфир» покинул один из лидеров команды Евгений Швыдкий – он же «Джемба», который перешел в команду первой лиги чемпионата Украины краматорский «Авангард». Кстати, во второй раз в карьере. Потерю Швыдкого «Сапфир» решил компенсировать приглашением в команду одного из лучших игроков областного чемпионата - Александра Мачулина, который первый круг выступал в составе другого краматорского клуба «Форум-Авто».
Результаты 10 тура
ФК «Славянск» - «Сапфир» - 1:2
«Форум-авто» - «ДВУОР-Легион» - 4:0
ФК «Андреевка» - «Прометей» - 0:12
«Шахтер» - «Локомотив» - 5:2
«Хлебороб» - «Доброе поле» - 3:2
Анонс 11 тура
20 августа
«Сапфир» - «Хлебороб»
«ДВУОР-Легион» - ФК «Славянск»
«Форум-Авто» - «Шахтер»Р
«Прометей» - «Локомотив»
«Доброе поле» - ФК «Андреевка»
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Комментарии к статье «ФК «Славянск» с минимальным счетом уступил «Сапфиру»»
В минувший уик-энд после более чем месячного антракта возобновились поединки чемпионата Донецкой области по футболу. 12 августа в Славянске на стадионе «Химик» в рамках 10 тура ФК «Славянск» принимал безоговорочного лидера областного первенства – команду «Сапфир» из Краматорска.