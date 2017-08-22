 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Следы былых конструкций

Донецкое дерби, дебют Пиварича, волевой успех «Звезды»

Алексей Журавлев
22 августа 2017 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Только что форвард "Шахтера" Факундо Феррейра открыл счет в донецком дерби.

«Шахтер» и «Динамо» в матчах 6 тура чемпионата Украины одержали прогнозируемые победы. «Горняки» уверенно взяли верх над «Олимпик» в донецком дерби, а динамовцы с преимуществом в три мяча переиграли «Сталь».

«Олимпик» до поединка с «Шахтером» в нынешнем чемпионате держал свои ворота на замке. Однако продлить «сухую» серию подопечным Романа Санжара было не суждено. Прежде всего, сказался класс «горняков». В каждом их таймов чемпион забил по голу. В первой половине встречи ударом головой отличился Феррейра, выигравший «второй этаж», после перерыва – Марлос , хладнокровно реализовавший пенальти.

«Шахтер» продолжает погоню за «Динамо», которое в отчетном туре не оставило шансов «Стали». Первый же удар в створ ворот «Стали» оказался результативным. Точный удар – на счету Артема Беседина из района 11-метровой отметки. Дублем отличился Артем Кравец. А Домагой Вида в конце первого тайма стал королем «воздуха» после розыгрыша углового.

Стоит добавить, что в составе киевского «Динамо» дебютировал хорватский защитник Йосип Пиварич. Правда, игрок провел на поле всего лишь семь минут. Получив сотрясение мозга и глубокую 10-сантиметровую рану, Пиварич досрочно завершил матч.

«Ворскла» поднялась на 3-е место в турнирной таблице после победы над «Мариуполем». Неудачи преследуют «Зарю» и «Черноморец». В 6-м туре луганский клуб уступил «Звезде», для которой нынешняя виктория стала волевой. «Моряки» в домашнем поединке с «Вересом» пропустили гол в компенсированное арбитром время и потерпели пятое поражение со старта национального чемпионата.

Результаты 6 тура        

«Черноморец» - «Верес» -0:1 (Бандура, 90+2)

«Шахтер» - «Олимпик» - 2:0 (Феррейра, 20, Марлос, 57 (пен.)

«Звезда» - «Заря» - 2:1 (Эль Амдауи, 20, Прядун, 30 – Громов, 19)

«Карпаты» - «Александрия» - 0:0

«Динамо» - «Сталь» - 4:1 (Беседин, 2, Кравец, 26, 65, Вида, 41– Кузик, 54)

«Ворскла» - «Мариуполь» - 1:0 (Чижов, 83)

Анонс 7 тура

26 августа

«Сталь» - «Звезда» 17:00, «Футбол 2»

«Олимпик» - «Карпаты» 19:30, «Футбол 2»

27 августа

«Мариуполь» - «Динамо» 17:00, «Футбол 1»

«Верес» - «Шахтер» 17:00

«Заря» - «Черноморец» 19:30, «2+2»

«Александрия» - «Ворскла» 19:30, «Футбол 1»

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 августа 2017

Гол Коноплянки, показатель Зидана, дриблинг Неймара

Гвоздик нокаутировал Бейкера и вызвал на бой Уорда

Шевченко не реализовал пенальти, Стрельцов замкнул прострел

Донецкое дерби, дебют Пиварича, волевой успех «Звезды»

21 августа 2017

Славянский район демонизирует Николаевку

Что сделано в школах и садиках Славянска к Первому сентября

Следы былых конструкций

18 августа 2017

В Славянске появились новые аншлаги

С начала года - 68 петиций

На памятнике Шевченко появилась несанкционированная роспись

Мэр Славянска ответил активисту: «Стану общественником и буду вас троллить»

Железнодорожная больница: с подрядчиком расстались, на смену пришел другой

Узнал похитителя по тапочкам

Задержан сотрудник министерства «ДНР»

Подросток отдал мошенникам 130 тысяч гривен

Александр Дзюба - больше не мэр Святогорска

Инвалиды Славянска: «Не надо делать для нас без нас!»

17 августа 2017

Вступительная кампания-2017: абитуриенты - заложники непрофессионализма чиновников

Полная неожиданность: коэффициенты и схемы набора абитуриентов

Как славянские выпускники отвоевывают свои места на бюджете

Славянцы выбирают учебу за границей

Славянцам предлагают массово начать борьбу с амброзией

У каждой пятой жительницы Славянска шейка матки - в предраковом состоянии

В центральной библиотеке Славянска открылась выставка местных газет

В Славянском краеведческом музее открылась выставка одного экспоната

Все путем

16 августа 2017

В Краматорске неизвестные обстреляли почтовую машину

Адвокат Штепы: «Свидетели обвинения не подтверждают вину моей подзащитной»

Бытовые и профессиональные мотокосы. Обзор для покупателя

Руни забивает за «Эвертон», голевой дебют Неймара за «ПСЖ», спектакль на «Стадио Олимпико»

ФК «Славянск» с минимальным счетом уступил «Сапфиру»

Также в разделе

Гол Коноплянки, показатель Зидана, дриблинг Неймара

— 22 августа 2017 —

Во всех 5-топовых футбольных европейских чемпионатах в минувший уик-энд были сыграны матчи национальных первенств. При этом в Испании стал известен обладатель Суперкубка страны.

Читать далее ⇒

Гвоздик нокаутировал Бейкера и вызвал на бой Уорда

— 22 августа 2017 —

20 августа в Линкольне (США) украинский полутяжеловес Александр Гвоздик в шестом раунде нокаутировал американца Крейга Бейкера, одержав 14 победу на профессиональном ринге. 

Читать далее ⇒

Шевченко не реализовал пенальти, Стрельцов замкнул прострел

— 22 августа 2017 —

В матче 11 тура чемпионата Донецкой области ФК «Славянск» с минимальным счетом 1:0 одолел «ДВУОР-Легион». Единственный гол в игре забил хавбек славянского клуба Эдуард Стрельцов.

Читать далее ⇒

Руни забивает за «Эвертон», голевой дебют Неймара за «ПСЖ», спектакль на «Стадио Олимпико»

— 16 августа 2017 —

В минувший уик-энд закипела жизнь в ведущих футбольных европейских странах. В Англии и Франции состоялись поединки национальных первенств, а в Италии и Испании – матчи за Суперкубок страны.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Донецкое дерби, дебют Пиварича, волевой успех «Звезды»»

«Шахтер» и «Динамо» в матчах 6 тура чемпионата Украины одержали прогнозируемые победы. «Горняки» уверенно взяли верх над «Олимпик» в донецком дерби, а динамовцы с преимуществом в три мяча переиграли «Сталь».

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянский район демонизирует Николаевку

Что сделано в школах и садиках Славянска к Первому сентября

В Славянске появились новые аншлаги

Все материалы рубрики ⇒

Общество

С начала года - 68 петиций

На памятнике Шевченко появилась несанкционированная роспись

Мэр Славянска ответил активисту: «Стану общественником и буду вас троллить»

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Узнал похитителя по тапочкам

Задержан сотрудник министерства «ДНР»

Подросток отдал мошенникам 130 тысяч гривен

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Стройплощадка по-славянски: тендеры проводим, подрядчиков нет

Где же выход: вся покупная вода Славянска уходит под землю

В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Все путем

Дядя ведь недаром...

Всё горел огонёк

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 августа 2017

Гол Коноплянки, показатель Зидана, дриблинг Неймара

Гвоздик нокаутировал Бейкера и вызвал на бой Уорда

Шевченко не реализовал пенальти, Стрельцов замкнул прострел

Донецкое дерби, дебют Пиварича, волевой успех «Звезды»

21 августа 2017

Славянский район демонизирует Николаевку

Что сделано в школах и садиках Славянска к Первому сентября

Следы былых конструкций

18 августа 2017

В Славянске появились новые аншлаги

С начала года - 68 петиций

На памятнике Шевченко появилась несанкционированная роспись

Мэр Славянска ответил активисту: «Стану общественником и буду вас троллить»

Железнодорожная больница: с подрядчиком расстались, на смену пришел другой

Узнал похитителя по тапочкам

Задержан сотрудник министерства «ДНР»

Подросток отдал мошенникам 130 тысяч гривен

Александр Дзюба - больше не мэр Святогорска

Инвалиды Славянска: «Не надо делать для нас без нас!»

17 августа 2017

Вступительная кампания-2017: абитуриенты - заложники непрофессионализма чиновников

Полная неожиданность: коэффициенты и схемы набора абитуриентов

Как славянские выпускники отвоевывают свои места на бюджете

Славянцы выбирают учебу за границей

Славянцам предлагают массово начать борьбу с амброзией

У каждой пятой жительницы Славянска шейка матки - в предраковом состоянии

В центральной библиотеке Славянска открылась выставка местных газет

В Славянском краеведческом музее открылась выставка одного экспоната

Все путем

16 августа 2017

В Краматорске неизвестные обстреляли почтовую машину

Адвокат Штепы: «Свидетели обвинения не подтверждают вину моей подзащитной»

Бытовые и профессиональные мотокосы. Обзор для покупателя

Руни забивает за «Эвертон», голевой дебют Неймара за «ПСЖ», спектакль на «Стадио Олимпико»

ФК «Славянск» с минимальным счетом уступил «Сапфиру»

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top