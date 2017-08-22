Донецкое дерби, дебют Пиварича, волевой успех «Звезды»

«Шахтер» и «Динамо» в матчах 6 тура чемпионата Украины одержали прогнозируемые победы. «Горняки» уверенно взяли верх над «Олимпик» в донецком дерби, а динамовцы с преимуществом в три мяча переиграли «Сталь».

«Олимпик» до поединка с «Шахтером» в нынешнем чемпионате держал свои ворота на замке. Однако продлить «сухую» серию подопечным Романа Санжара было не суждено. Прежде всего, сказался класс «горняков». В каждом их таймов чемпион забил по голу. В первой половине встречи ударом головой отличился Феррейра, выигравший «второй этаж», после перерыва – Марлос , хладнокровно реализовавший пенальти.

«Шахтер» продолжает погоню за «Динамо», которое в отчетном туре не оставило шансов «Стали». Первый же удар в створ ворот «Стали» оказался результативным. Точный удар – на счету Артема Беседина из района 11-метровой отметки. Дублем отличился Артем Кравец. А Домагой Вида в конце первого тайма стал королем «воздуха» после розыгрыша углового.

Стоит добавить, что в составе киевского «Динамо» дебютировал хорватский защитник Йосип Пиварич. Правда, игрок провел на поле всего лишь семь минут. Получив сотрясение мозга и глубокую 10-сантиметровую рану, Пиварич досрочно завершил матч.

«Ворскла» поднялась на 3-е место в турнирной таблице после победы над «Мариуполем». Неудачи преследуют «Зарю» и «Черноморец». В 6-м туре луганский клуб уступил «Звезде», для которой нынешняя виктория стала волевой. «Моряки» в домашнем поединке с «Вересом» пропустили гол в компенсированное арбитром время и потерпели пятое поражение со старта национального чемпионата.

Результаты 6 тура

«Черноморец» - «Верес» -0:1 (Бандура, 90+2)

«Шахтер» - «Олимпик» - 2:0 (Феррейра, 20, Марлос, 57 (пен.)

«Звезда» - «Заря» - 2:1 (Эль Амдауи, 20, Прядун, 30 – Громов, 19)

«Карпаты» - «Александрия» - 0:0

«Динамо» - «Сталь» - 4:1 (Беседин, 2, Кравец, 26, 65, Вида, 41– Кузик, 54)

«Ворскла» - «Мариуполь» - 1:0 (Чижов, 83)

Анонс 7 тура

26 августа

«Сталь» - «Звезда» 17:00, «Футбол 2»

«Олимпик» - «Карпаты» 19:30, «Футбол 2»

27 августа

«Мариуполь» - «Динамо» 17:00, «Футбол 1»

«Верес» - «Шахтер» 17:00

«Заря» - «Черноморец» 19:30, «2+2»

«Александрия» - «Ворскла» 19:30, «Футбол 1»