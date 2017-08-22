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Фотофакт

Следы былых конструкций

Шевченко не реализовал пенальти, Стрельцов замкнул прострел

Алексей Журавлев
22 августа 2017 Просмотров: 17 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В матче 11 тура чемпионата Донецкой области ФК «Славянск» с минимальным счетом 1:0 одолел «ДВУОР-Легион». Единственный гол в игре забил хавбек славянского клуба Эдуард Стрельцов.

Эта встреча состоялась в воскресенье, 20 августа, в Бахмуте на стадионе «Металлург». Напомним, что команда «ДВУОР-Легион» составлена из молодых футболистов донецкого высшего училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки.

Матч для ФК «Славянск» начался как нельзя лучше. Уже на 1-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти – в штрафной площадке был сбит Стас Недогода. Однако «опорник» славянской команды Марк Шевченко смазал удар с «точки», пробив в штангу.

Успех к подопечным Виктора Порублева и Алексея Маркевича пришел за десять минут до свитска на перерыв. На 35-й минуте после быстрой контратаки последовал прострел с правого фланга от Артема Тищенко, который замкнул Эдуард Стрельцов. Этот гол оказался единственным в поединке и принес ФК «Славянск» важные три очка зачет чемпионата.

Стоит отметить, что 11-й тур получился неполным. Встречи «Форум-Авто» - «Шахтер» и «Доброе поле» - ФК «Андреевка» перенесены на более поздний срок – резервный день 14 октября. Причина - участие команд из Родинского и Доброполья в Кубке Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Кроме того, «Локомотив» из Лимана не выехал на игру с «Прометеем» в Великую Новоселку.

«Сапфир» не встретил никакого сопротивления в игре с «Хлеборобом». Уверенная победа лидера чемпионата со счетом 12:1. В составе краматорского клуба по хет-трику оформили Данил Плахин и Александр Мачулин.

Результаты 11 тура

 «Сапфир» - «Хлебороб» - 12:1

«ДВУОР-Легион» - ФК «Славянск» - 0:1

«Форум-Авто» - «Шахтер»Р - перенос

«Прометей» - «Локомотив» +:-

«Доброе поле» - ФК «Андреевка» - перенос

Анонс 12 тура

26 августа

«Шахтер»Р – «Прометей»

ФК «Андреевка» - «Сапфир»

«Хлебороб» - ДВУОР

«Локомотив» - «Доброе поле»

ФК «Славянск» - «Форум-Авто»

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Комментарии к статье «Шевченко не реализовал пенальти, Стрельцов замкнул прострел»

В матче 11 тура чемпионата Донецкой области ФК «Славянск» с минимальным счетом 1:0 одолел «ДВУОР-Легион». Единственный гол в игре забил хавбек славянского клуба Эдуард Стрельцов.

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