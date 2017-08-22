Гол Коноплянки, показатель Зидана, дриблинг Неймара

|22 августа 2017
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Во всех 5-топовых футбольных европейских чемпионатах в минувший уик-энд были сыграны матчи национальных первенств. При этом в Испании стал известен обладатель Суперкубка страны.
17 августа в ответном поединке за Суперкубок Испании мадридский «Реал» вновь одержал победу над «Барселоной». На «Сантьяго Бернабеу» Королевский клуб выиграл матч со счетом 2:0. На 4-й минуте фантастический гол дальним ударом из-за пределов штрафной забил Марко Ассенсио, второй мяч в ворота каталонского клуба провел Карим Бензема. Напомним, что 13 августа на «Ноу Камп» «Реал» также праздновал успех – 3:1.
И теперь стоит выделить знаковое достижение наставника мадридского клуба Зинедина Зидана.
Под его руководством «Реал» за полтора года завоевал семь трофеев, потерпев при этом лишь семь поражений.
В 1-м туре чемпионата Испании «Реал» в гостях разгромил «Депортиво» - 3:0. Во время матча футболисты мадридской команды сделали 44 передачи подряд. И это лучший показатель с сезона-2005/06. Правда, в конце игры «Реал» подвел его капитан Серхио Рамос, который заработал удаление. Для Рамоса это 18 красная карточка в поединках национального чемпионата, что является антирекордным показателем.
1-й тур
«Барселона» - «Бетис» - 2:0
«Депортиво» - «Реал» - 0:3
«Севилья» - «Эспаньол» - 1:1
«Жирона» - «Атлетико» - 2:2
В стартовом туре чемпионата Германии отличился украинский хавбек «Шальке» Евгений Коноплянка. Клуб из Гельзенкирхена переиграл «Лейпциг» со счетом 2:0, а Коноплянка забил второй мяч в игре. Для Евгения этот гол стал третьим в текущем сезоне. До этого он дважды поразил ворота «Динамо» из Берлина в поединке Кубка Германии.
«Бавария» в 1-м туре одолела «Байер» - 3:1. В этой встрече в ворота леверкузенского клуба был назначен пенальти после совещания с помощником, работающим с видеоповторами. Видео показало, что Роберта Левандовски придерживали в штрафной площади.
1-й тур
«Бавария» - «Байер» - 3:1
«Вольфсбург» - «Боруссия»Д – 0:3
«Герта» - «Штутгарт» - 2:0
«Боруссия»М – «Кельн» - 1:0
Центральный матч 2 тура состоялся 21 августа в Манчестере на стадионе «Этихад», где местные «Сити» принимали «Эвертон» во главе с Уэйном Руни.
Поедниок завершился боевой ничьей 1:1. При этом Руни открыл счет на 35-й минуте. Для Уэйна этот гол стал 200-м в играх английской Премьер-лиги. Данный голевой рубеж кроме Руни преодолел только Алан Ширер, который в составе «Ньюкасла забил 260 мячей.
Несмотря на то, что хозяева весь второй тайм играли в меньшинстве, «МанСити» удалось избежать поражения. На 82-й минуте счет сравнял Рахим Стерлинг.
2-й тур
«Сунси» - «МЮ» - 0:4
«Тоттенхэм» - «Челси» - 1:2
«Сток Сити» - «Арсенал» - 1:0
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» - 1:0
«ПСЖ» в 3-м туре с разгромным счетом 6:2 обыграл «Тулузу». Дубль в составе парижского клуба оформил Неймар. При этом бразильский форвард совершил в матче 14 дриблингов - рекордный показатель чемпионата с 2009 года. В 2 играх за «ПСЖ» самый дорогой футболист планеты забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи.
«Монако» одолел «Мец» (1:0) и довел свою победную серию в чемпионате Франции до 15 игр. Абсолютный рекорд. Прежнее достижение принадлежало «Бордо» - 14 викторий в 2009 году.
3-й тур
«ПСЖ» - «Тулуза» - 6:2
«Мец» - «Монако» - 0:1
«Лион» - «Бордо» - 3:3
«Марсель» - «Анже» - 1:1
1-й тур
«Ювентус» - «Кальяри» - 3:0
«Интер» - Фиорентина» - 3:0
«Аталанта» - «Рома» - 0:1
«Кротоне» - «Милан» - 0:3
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Приветствую, гость! Вход
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• Гол Коноплянки, показатель Зидана, дриблинг Неймара
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• Шевченко не реализовал пенальти, Стрельцов замкнул прострел
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• Что сделано в школах и садиках Славянска к Первому сентября
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Во всех 5-топовых футбольных европейских чемпионатах в минувший уик-энд были сыграны матчи национальных первенств. При этом в Испании стал известен обладатель Суперкубка страны.