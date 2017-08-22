Гол Коноплянки, показатель Зидана, дриблинг Неймара

Во всех 5-топовых футбольных европейских чемпионатах в минувший уик-энд были сыграны матчи национальных первенств. При этом в Испании стал известен обладатель Суперкубка страны.

Испания

17 августа в ответном поединке за Суперкубок Испании мадридский «Реал» вновь одержал победу над «Барселоной». На «Сантьяго Бернабеу» Королевский клуб выиграл матч со счетом 2:0. На 4-й минуте фантастический гол дальним ударом из-за пределов штрафной забил Марко Ассенсио, второй мяч в ворота каталонского клуба провел Карим Бензема. Напомним, что 13 августа на «Ноу Камп» «Реал» также праздновал успех – 3:1.

И теперь стоит выделить знаковое достижение наставника мадридского клуба Зинедина Зидана.

Под его руководством «Реал» за полтора года завоевал семь трофеев, потерпев при этом лишь семь поражений.

В 1-м туре чемпионата Испании «Реал» в гостях разгромил «Депортиво» - 3:0. Во время матча футболисты мадридской команды сделали 44 передачи подряд. И это лучший показатель с сезона-2005/06. Правда, в конце игры «Реал» подвел его капитан Серхио Рамос, который заработал удаление. Для Рамоса это 18 красная карточка в поединках национального чемпионата, что является антирекордным показателем.

1-й тур

«Барселона» - «Бетис» - 2:0

«Депортиво» - «Реал» - 0:3

«Севилья» - «Эспаньол» - 1:1

«Жирона» - «Атлетико» - 2:2

Германия

В стартовом туре чемпионата Германии отличился украинский хавбек «Шальке» Евгений Коноплянка. Клуб из Гельзенкирхена переиграл «Лейпциг» со счетом 2:0, а Коноплянка забил второй мяч в игре. Для Евгения этот гол стал третьим в текущем сезоне. До этого он дважды поразил ворота «Динамо» из Берлина в поединке Кубка Германии.

«Бавария» в 1-м туре одолела «Байер» - 3:1. В этой встрече в ворота леверкузенского клуба был назначен пенальти после совещания с помощником, работающим с видеоповторами. Видео показало, что Роберта Левандовски придерживали в штрафной площади.

1-й тур

«Бавария» - «Байер» - 3:1

«Вольфсбург» - «Боруссия»Д – 0:3

«Герта» - «Штутгарт» - 2:0

«Боруссия»М – «Кельн» - 1:0

Англия

Центральный матч 2 тура состоялся 21 августа в Манчестере на стадионе «Этихад», где местные «Сити» принимали «Эвертон» во главе с Уэйном Руни.

Поедниок завершился боевой ничьей 1:1. При этом Руни открыл счет на 35-й минуте. Для Уэйна этот гол стал 200-м в играх английской Премьер-лиги. Данный голевой рубеж кроме Руни преодолел только Алан Ширер, который в составе «Ньюкасла забил 260 мячей.

Несмотря на то, что хозяева весь второй тайм играли в меньшинстве, «МанСити» удалось избежать поражения. На 82-й минуте счет сравнял Рахим Стерлинг.

2-й тур

«Сунси» - «МЮ» - 0:4

«Тоттенхэм» - «Челси» - 1:2

«Сток Сити» - «Арсенал» - 1:0

«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» - 1:0

Франция

«ПСЖ» в 3-м туре с разгромным счетом 6:2 обыграл «Тулузу». Дубль в составе парижского клуба оформил Неймар. При этом бразильский форвард совершил в матче 14 дриблингов - рекордный показатель чемпионата с 2009 года. В 2 играх за «ПСЖ» самый дорогой футболист планеты забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи.

«Монако» одолел «Мец» (1:0) и довел свою победную серию в чемпионате Франции до 15 игр. Абсолютный рекорд. Прежнее достижение принадлежало «Бордо» - 14 викторий в 2009 году.

3-й тур

«ПСЖ» - «Тулуза» - 6:2

«Мец» - «Монако» - 0:1

«Лион» - «Бордо» - 3:3

«Марсель» - «Анже» - 1:1

Италия

1-й тур

«Ювентус» - «Кальяри» - 3:0

«Интер» - Фиорентина» - 3:0

«Аталанта» - «Рома» - 0:1

«Кротоне» - «Милан» - 0:3