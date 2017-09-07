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Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья

Алексей Журавлев
4 сентября 2017 Просмотров: 434 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Килиан Мбаппе перешел из "Монако" в "ПСЖ".

Трансферное лето завершилось еще одной мегасделкой с участием «ПСЖ». Клуб из Парижа все-таки сумел перехватить у мадридского «Реала» звезду французского футбола Килиана Мбаппе.

18-летний форвард «Монако» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «ПСЖ». Парижский гранд арендовал Мбаппе на один сезон с обязательством выкупа, после чего его контракт будет действовать до 2022 года. Финансовые подробности сделки не раскрываются. При этом  издание L'Equipe утверждало, что Мбаппе перейдет в «ПСЖ» на правах аренды с правом выкупа за 180 миллионов евро.

Стоит напомнить, что в начале августа «ПСЖ» установил новый трансферный рекорд, заключив соглашение с Неймаром. Руководство парижского клуба заплатило «Барселоне» за бразильского форварда отступные в размере 222 миллиона евро.

Что же касается Мбаппе, то в минувшем сезоне он в составе «Монако» стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, При этом в 44 матчах за «монегасков» во всех турнирах Килиан забил 26 мячей.

А теперь о цифрах. Клубы испанской Ла Лиги во время летнего трансферного окна приобрели новых игроков на общую сумму в 557 миллионов евро. Это худший показатель среди пяти ведущих европейских чемпионатов.

Лидером по трансферным расходам стала английская премьер-лига, чьи клубы в общей сложности приобрели футболистов на 1,6 млрд евро. Второе место в списке заняла итальянская Серия А  - 887 млн., третье – французская лига 1  - 677 млн., четвертая позиция — у немецкой бундеслиги - 609 млн. евро.

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Трансферное лето завершилось еще одной мегасделкой с участием «ПСЖ». Клуб из Парижа все-таки сумел перехватить у мадридского «Реала» звезду французского футбола Килиана Мбаппе.

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