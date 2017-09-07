Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио

На чемпионате мира по боксу в Гамбурге (Германия) украинский спортсмен Александр Хижняк завоевал золотую награду в весовой категории до 75 кг.

В решающем поединке соревнований Хижняк со счетом 5:0 одержал победу над Абильханом Аманкулом из Казахстана. Кроме того, Александр до финала выиграл еще три боя. Для Украины это первое «золото» чемпионата мира с 2011 года. И теперь Хижняк стоит в одном ряду с Василием Ломаченко, Тарасом Шелестюком, Евгением Хитровым и Александром Усиком, которые также имеют в своем активе медали высшей пробы мирового чемпионата. Причем у Ломаченко таких наград две.

В Гамбурге золотую медаль 22-летнему Александру Хижняку из Полтавы вручал легенда мирового бокса Владимир Кличко. По итогам чемпионата Хижняк был признан лучшим боксером соревнований вне зависимости от весовой категории. Вместе с медалью украинский боксер завоевал и путевку на Олимпиаду-2020 года в Токио. Стоит отметить, что наставником Александра является его отец - тоже Александр Хижняк.

На чемпионате мира в Гамбурге медаль Хижняка для украинской команды оказалась единственной. Первое место в командном зачете выиграла сборная Кубы с пятью золотыми и двумя серебряными наградами.