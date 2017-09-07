Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии

Результаты сентябрьских матчей с участием сборной Украины и остальных лидеров группы I в отборе на чемпионат мира-2018 оставили много вопросов относительно итогового расположения команд.

По-прежнему не потеряли шансов на выход из группы I квартет сборных – Хорватия, Исландия, Турция и Украина. Напомним, что команда, занявшая первое место напрямую получает билет на мировой мундиаль, а второе место – имеет право на участие в играх плей-офф, и соответственно также на путевку в Россию.

2 сентября сборная Украины провела лучший матч нынешней квалификации. Подопечные Андрея Шевченко по всем статьям переиграли сборную Турции во главе с ее новым наставником Мирчей Луческу со счетом 2:0. Румынский наставник после игры, как всегда был недоволен судейством. И здесь с ним можно целиком согласиться. Андрей Ярмоленко оформил дубль. Но при этом в каждом голевом эпизоде имело место нарушения правил: в первом случае – офсайд у Андрея, во втором – пересечение мяча лицевой линии после передачи Евгения Коноплянки. А на десерт – отсутствие свистка арбитра матча Давида Борбалана после падения в штрафной украинцев форварда турецкой сборной, которого придержал за футболку Сергей Кривцов.

В этот же день Исландия сенсационно в гостях уступила Финляндии, а Хорватия 3 сентября в доигранном поединке с Косово одержала победу с минимальным счетом.

Но эйфория после субботней победы над Турцией быстро прошла у болельщиков украинской команды. Уже 5 сентября подопечные Шевченко, совершив свой самый дальний перелет в истории официальных матчей, в Рейкьявике потерпели обидное поражение от Исландии со счетом 2:0. При этом Турция выиграла домашний матч у Хорватии – 1:0.

И теперь после восьми сыгранных туров квалификации в группе I по-прежнему все туманно. Естественно, лучшие шансы имеют сборные Хорватии и Исландии, в активе которых по 16 очков. Но и Украина с Турцией, которые набрали по 14 зачетных пунктов, еще ничего не потеряли. Данному квартету сборных победы нужны, как воздух, в заключительных двух турах отбора на ЧМ-2018. 6 октября сборная Украины сыграет в гостях с Косово, а 9 октября - примет в Киеве Хорватию.

Группа I

И В Н П М О

1 ХОРВАТИЯ 8 5 1 2 12-3 16

2 ИСЛАНДИЯ 8 5 1 2 11-7 16

3 ТУРЦИЯ 8 4 2 2 12-8 14

4 УКРАИНА 8 4 2 2 11-7 14

5 ФИНЛЯНДИЯ 8 2 1 5 6-10 7

6 КОСОВО 8 0 1 7 3-20 1

Результаты 7 тура

Украина – Турция – 2:0

Финляндия – Исландия – 1:0

Хорватия – Косово – 1:0

Результаты 8 тура

Исландия – Украина – 2:0

Турция – Хорватия – 1:0

Косово – Финляндия – 0:1