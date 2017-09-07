Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии

|6 сентября 2017
|Просмотров: 293
|
Результаты сентябрьских матчей с участием сборной Украины и остальных лидеров группы I в отборе на чемпионат мира-2018 оставили много вопросов относительно итогового расположения команд.
По-прежнему не потеряли шансов на выход из группы I квартет сборных – Хорватия, Исландия, Турция и Украина. Напомним, что команда, занявшая первое место напрямую получает билет на мировой мундиаль, а второе место – имеет право на участие в играх плей-офф, и соответственно также на путевку в Россию.
2 сентября сборная Украины провела лучший матч нынешней квалификации. Подопечные Андрея Шевченко по всем статьям переиграли сборную Турции во главе с ее новым наставником Мирчей Луческу со счетом 2:0. Румынский наставник после игры, как всегда был недоволен судейством. И здесь с ним можно целиком согласиться. Андрей Ярмоленко оформил дубль. Но при этом в каждом голевом эпизоде имело место нарушения правил: в первом случае – офсайд у Андрея, во втором – пересечение мяча лицевой линии после передачи Евгения Коноплянки. А на десерт – отсутствие свистка арбитра матча Давида Борбалана после падения в штрафной украинцев форварда турецкой сборной, которого придержал за футболку Сергей Кривцов.
В этот же день Исландия сенсационно в гостях уступила Финляндии, а Хорватия 3 сентября в доигранном поединке с Косово одержала победу с минимальным счетом.
Но эйфория после субботней победы над Турцией быстро прошла у болельщиков украинской команды. Уже 5 сентября подопечные Шевченко, совершив свой самый дальний перелет в истории официальных матчей, в Рейкьявике потерпели обидное поражение от Исландии со счетом 2:0. При этом Турция выиграла домашний матч у Хорватии – 1:0.
И теперь после восьми сыгранных туров квалификации в группе I по-прежнему все туманно. Естественно, лучшие шансы имеют сборные Хорватии и Исландии, в активе которых по 16 очков. Но и Украина с Турцией, которые набрали по 14 зачетных пунктов, еще ничего не потеряли. Данному квартету сборных победы нужны, как воздух, в заключительных двух турах отбора на ЧМ-2018. 6 октября сборная Украины сыграет в гостях с Косово, а 9 октября - примет в Киеве Хорватию.
Группа I
И В Н П М О
1 ХОРВАТИЯ 8 5 1 2 12-3 16
2 ИСЛАНДИЯ 8 5 1 2 11-7 16
3 ТУРЦИЯ 8 4 2 2 12-8 14
4 УКРАИНА 8 4 2 2 11-7 14
5 ФИНЛЯНДИЯ 8 2 1 5 6-10 7
6 КОСОВО 8 0 1 7 3-20 1
Результаты 7 тура
Украина – Турция – 2:0
Финляндия – Исландия – 1:0
Хорватия – Косово – 1:0
Результаты 8 тура
Исландия – Украина – 2:0
Турция – Хорватия – 1:0
Косово – Финляндия – 0:1
7 сентября 2017
• История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске
• От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости
• Газон на улице Батюка продолжат озеленять
• В Славянске в сентябре расцвели яблони
• После 50-ти жизнь только начинается
6 сентября 2017
• Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства
• Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»
• В Святогорске решили вопрос льготных лекарств
• Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются
• Что из спиртного нельзя запретить на День города
• Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения
• Программа мероприятий ко Дню города
• Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии
• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
• Славянская стройплощадка: где, что и как
• 1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
1 сентября 2017
• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
• В музее работает выставка старинного фарфора
• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
• На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»
— 5 сентября 2017 —
До четвертого круга открытого чемпионата США по теннису добрались два представителя Украины – Александр Долгополов и Элина Свитолина.
— 4 сентября 2017 —
На чемпионате мира по боксу в Гамбурге (Германия) украинский спортсмен Александр Хижняк завоевал золотую награду в весовой категории до 75 кг.
— 4 сентября 2017 —
Трансферное лето завершилось еще одной мегасделкой с участием «ПСЖ». Клуб из Парижа все-таки сумел перехватить у мадридского «Реала» звезду французского футбола Килиана Мбаппе.
— 4 сентября 2017 —
В минувший уик-энд в Польше завершился чемпионат Европы по волейболу среди национальных мужских команд. Чемпионом континента стала сборная России, переигравшая в финале волейболистов из Германии в пяти сетах.
Приветствую, гость! Вход
7 сентября 2017
• История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске
• От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости
• Газон на улице Батюка продолжат озеленять
• В Славянске в сентябре расцвели яблони
• После 50-ти жизнь только начинается
6 сентября 2017
• Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства
• Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»
• В Святогорске решили вопрос льготных лекарств
• Мэр недоволен, что «зебры» быстро стираются
• Что из спиртного нельзя запретить на День города
• Славянск отметил 74-ю годовщину освобождения
• Программа мероприятий ко Дню города
• Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии
• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
• Славянская стройплощадка: где, что и как
• 1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
1 сентября 2017
• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
• В музее работает выставка старинного фарфора
• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
• На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Украина в отборе на ЧМ-2018: победа над Турцией и поражение от Исландии»
Результаты сентябрьских матчей с участием сборной Украины и остальных лидеров группы I в отборе на чемпионат мира-2018 оставили много вопросов относительно итогового расположения команд.