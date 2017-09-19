Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу

15-17 сентября в городе Вишневый (Киевская область) состоялся традиционный международный турнир по боксу, в котором приняли участие более 150 спортсменов из Украины, Италии, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Молдовы.

В весовой категории до 64 кг на турнире выступал воспитанник бойцовского клуба «Триада» Артур Ромащенко. В трёх упорных поединках Артур одержал победы над соперниками из Украины и Азербайджана, поднявшись на высшую ступень пьедестала.

У Стукало – «золото», у Сурмы – «бронза»

13-17 сентября в Бахмуте прошел чемпионат Донецкой области по боксу среди юниоров (2002-2003 г.р.) и юношей (2004-2005 г.р.).

Воспитанник славянской КДЮСШ Евгений Стукало (тренер Николай Тетера) стал победителем соревнований. Учащийся 9-го класса Маяковской ООШ (село Маяки, Славянский район) в весовой категории до 40 кг провел на чемпионате три поединка, в которых одержал три победы. Причем в полуфинале Евгений одолел действующего чемпиона Украины Егора Валяева из Покровска.

Спортсмен славянского клуба «Мастер» (тренер Анатолий Анашкин) Александр Сурма на областном чемпионате выиграл бронзовую награду. В весовой категории до 48 кг учащийся 8-го класса ООШ №19 занял третье место.