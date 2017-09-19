Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича

|19 сентября 2017
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В 15 туре чемпионата Донецкой области по футболу ФК «Славянск» в Краматорске на синтетическом поле в Саду Бернацкого переиграл аутсайдера соревнований ФК «Андреевка».
Подопечные Виктора Порублева выиграли матч со счетом 5:1. Счет в поединке уже на 7-й минуте открыл Эдуард Стрельцов. Также в первой половине встречи дважды отличился Денис Щелкунов. ФК «Андреевка» ответил голом престижа от Шевченко. После перерыва Щелкунов оформил хет-трик, а пятый мяч в ворота номинальных хозяев забил Стас Недогода. При этом на 88-й минуте матча ветеран-голкипер славянского клуба, а также играющий тренер, Алексей Маркевич сумел парировать 11-ти метровый удар в исполнении Гукова.
Результаты 15 тура
«Хлебороб» - «Шахтер» - 1:4
«Андреевка» - ФК «Славянск» - 1:5
«Форум-Авто» - «Локомотив» - перенос
«Сапфир» - «Доброе поле» - 8:1
ДВУОР – «Прометей» - перенос
Пропущенный матч 14 тура
«Локомотив» - ДВУОР – 0:2
Анонс 16 тура
23 сентября
ФК «Славянск» - «Локомотив» 16.00, стадион «Химик»
«Шахтер» - «Сапфир»
«Прометей» - «Форум-Авто»
ФК «Андреевка» - «Хлебороб»
«Доброе поле» - ДВУОР
Первенство Донецкой области по футболу среди ДЮСШ и спортивных клубов
Команды 2001-2002 и 2003-2004 г.р.
1-й тур
КДЮСШ «Славхлеб» - «Авангард-ТЭЦ» (Николаевка) – 3:0, 2:0
Команды 2005-2006 и 2007-2008 г.р.
1-й тур
КДЮСШ «Славхлеб» - КДЮСШ№1 (Бахмут) – 2:1, 5:1.
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18 сентября 2017
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• Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями
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• Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места
• Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»
• Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять
• Гороо прогнозирует проблемы с кадрами
14 сентября 2017
• В области - новый руководитель Нацполиции
• Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания
• Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа
• О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"
• Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд
• Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды
• Директор КАТП: у предприятия нет возможности для раздельного сбора мусора
• Раздельному сбору ТБО мешают тесные кухни и слабое здоровье
13 сентября 2017
• Горгаз переживает по поводу счетчиков
• В Славянске появится программа строительства пандусов
• Вадим Лях посоветовал активисту наладить производство туалетной бумаги с собственным изображением
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В 15 туре чемпионата Донецкой области по футболу ФК «Славянск» в Краматорске на синтетическом поле в Саду Бернацкого переиграл аутсайдера соревнований ФК «Андреевка».