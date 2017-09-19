Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича

Подопечные Виктора Порублева выиграли матч со счетом 5:1. Счет в поединке уже на 7-й минуте открыл Эдуард Стрельцов. Также в первой половине встречи дважды отличился Денис Щелкунов. ФК «Андреевка» ответил голом престижа от Шевченко. После перерыва Щелкунов оформил хет-трик, а пятый мяч в ворота номинальных хозяев забил Стас Недогода. При этом на 88-й минуте матча ветеран-голкипер славянского клуба, а также играющий тренер, Алексей Маркевич сумел парировать 11-ти метровый удар в исполнении Гукова.

Результаты 15 тура

«Хлебороб» - «Шахтер» - 1:4

«Андреевка» - ФК «Славянск» - 1:5

«Форум-Авто» - «Локомотив» - перенос

«Сапфир» - «Доброе поле» - 8:1

ДВУОР – «Прометей» - перенос

Пропущенный матч 14 тура

«Локомотив» - ДВУОР – 0:2

Анонс 16 тура

23 сентября

ФК «Славянск» - «Локомотив» 16.00, стадион «Химик»

«Шахтер» - «Сапфир»

«Прометей» - «Форум-Авто»

ФК «Андреевка» - «Хлебороб»

«Доброе поле» - ДВУОР

Первенство Донецкой области по футболу среди ДЮСШ и спортивных клубов

Команды 2001-2002 и 2003-2004 г.р.

1-й тур

КДЮСШ «Славхлеб» - «Авангард-ТЭЦ» (Николаевка) – 3:0, 2:0

Команды 2005-2006 и 2007-2008 г.р.

1-й тур

КДЮСШ «Славхлеб» - КДЮСШ№1 (Бахмут) – 2:1, 5:1.