Достижения славянских мастеров самбо

15-16 сентября 2017 года в Черкассах состоялся открытый чемпионат Украины по борьбе самбо среди мастеров. В составе команды Донецкой области выступали 12 спортсменов от 35 лет и старше, из которых 9 участников – представители Славянска.

Спортсмены из Донецкой области завоевали семь золотых, три серебряных и две бронзовые награды, заняв в общекомандном зачете второе место. Первое место в активе самбистов Черкасской области, а третье место – Днепропетровской области.

В личном зачете славянские самбисты в своих весовых и возрастных категориях выиграли девять медалей:

1-е место - Валерий Дейниченко (68 кг), Иван Ашла (+100 кг), Александр Пупин (+100 кг), Георгий Пишняк (100 кг);

2-е место – Руслан Тертышный (+100 кг), Павел Филипенко (90 кг), Анатолий Галицкий (74 кг);

3-е место – Игорь Чечинов (82 кг), Павел Хурунджи (68 кг).