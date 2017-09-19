Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам

В соревнованиях приняли участие 28 спортсменов – исключительно из Славянска, из которых 11 юношей. Матчи турнира прошли по швейцарской системе в 9 туров.

Победителем первенства стал кандидат в мастера спорта Украины по шахматам Олег Старовойтов, набравший 7,5 из 9-ти возможных очков. В его активе семь побед и одна ничья, а также одно поражение. По 7 очков набрали Роман Мартынов и Руслан Гайворонский. У обоих показатели следующие – 6 побед, две ничьи, одно поражение. При этом второе место по коэффициенту Бухгольца занял Мартынов, который к тому же был сильнее Гайворонского в личной встрече.

В число призеров первенства среди юношей вошли:

1-е место – Никита Гетьман (ООШ №13) - 5 очков;

2-е место – Вадим Степанов (ООШ №12) - 4,5 очка;

3-е место – Владислав Морозов (ООШ №13) – 4 очка.