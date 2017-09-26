 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Славянск узнаваемый

Европа сильнее сборной мира на «Кубке Лэйвера», Надаль и Федерер играют в паре

Алексей Журавлев
26 сентября 2017 Просмотров: 93 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В составе сборной Европы на "Кубке Лэйвера" вместе в паре сыграли Роже Федерер (слева) и Рафаэль Надаль.
  • Украинский теннисист Илья Марченко выиграл теннисный турнир в турецком Измире.

В Праге (Чехия) прошел выставочный турнир «Кубок Лэйвера», в котором сборная мира переиграла соперников из сборной планеты. 

Общий счет противостояния 8:4 в пользу европейских теннисистов. В составе сборной Стаорого Света в этих матчах участие принимали Роже Федерер (Швейцария), Рафаэль Надаль (Испани), Марин Чилич (Хорватия), Александр Зверев (Германия), Томаш Бердых (Чехия) и Доминик Тим (Австрия). За сборную мира выступали Джек Сок, Сэм Куэри, Джон Изнер,  Фрэнсис Тиафо (все - США), Ник Кирьос (Австралия), Денис Шаповалов (Канада).

При этом Надаль и Федерер, соперничество которых является одним из главных в современном спорте, впервые сыграли вместе в паре. Звездный испано-швейцарский дуэт победил американцев Сэма Куэрри и Джека Сока на турнире «Кубок Лэйвера» в трех сетах – 6:4, 1:6, 10:5. «Это было незабываемо для нас, особенно после многочисленных матчей, составляющих историю нашего противостояния. Мы действительно наслаждались игрой, – сказал Надаль. – Получить возможность играть вместе с Роже – привилегия для меня. Я хотел, чтобы когда-нибудь это произошло, и сегодня это стало реальностью".

Марченко взял титул в Измире

Украинский теннисист Илья Марченко выиграл турнир серии «челленджер» в турецком Измире. В финале соревнований Марченко переиграл француза Стефана Робера – 7:6, 6:0. Для Ильи этот трофей стал первым в сезоне и 6-м в карьере.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

26 сентября 2017

Славянские дзюдоисты блестяще выступили на областном чемпионате

Спортсмены БК «Триада» завоевали 7 наград на Кубке Донецкой области по кикбоксингу

Европа сильнее сборной мира на «Кубке Лэйвера», Надаль и Федерер играют в паре

ФК «Славянск» - «Локомотив»: фиаско хозяев в течение 12 минут

22 сентября 2017

Славянский горсовет поддержал еще двоих «куркулей»

Керамическая отрасль: потрясения только начинаются

Жильцы «Китайской стены» жалуются на автостраду перед домом

В Славянске появится центр для пострадавших от насилия в семье

Самая большая елка

21 сентября 2017

Славянцев приглашают в парк на экофестиваль

Какие еще дороги залатают в этом году

И снова новоселье: платформа инициатив «Теплица» открылась по новому адресу

В Киеве состоялось «Донбасское ВДНХ»

Кристальная чистота

Славянцев приглашают присоединяться к благоустройству сквера «Мечта»

В Славянске огласили итоги Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко

20 сентября 2017

Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»

Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг

Кишечные инфекции: наметился рост

На Химике завелся «интересный мужчинка»

Мэр поручил разобраться с «Буржуем»

На Почтовой заменят дорожное ограждение

19 сентября 2017

Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо

Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам

Открытый школьный Кубок по волейболу

Достижения славянских мастеров самбо

Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича

Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу

11 наград славянских спортсменов на соревнованиях по кикбоксингу

Об асфальте в лужах и новых бордюрах

Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске

Также в разделе

Славянские дзюдоисты блестяще выступили на областном чемпионате

— 26 сентября 2017 —

22-24 сентября в Бахмуте в спортивном комплексе «Металлург» состоялся открытый чемпионат Донецкой области по дзюдо в трех возрастных категориях - 2001-2003, 2004-2005, 2006-2007 годов рождения.

Читать далее ⇒

Спортсмены БК «Триада» завоевали 7 наград на Кубке Донецкой области по кикбоксингу

— 26 сентября 2017 —

23 сентября в Курахово проходил Кубок Донецкой области по кикбоксингу среди детей, юношей, юниоров и взрослых, в котором приняли участие 170 спортсменов из 13 городов области. 

Читать далее ⇒

ФК «Славянск» - «Локомотив»: фиаско хозяев в течение 12 минут

— 26 сентября 2017 —

В субботу, 23 сентября, на стадионе «Химик» состоялась встреча 16 тура чемпионата Донецкой области по футболу, в которой ФК «Славянск» принимал гостей из Лимана – команду «Локомотив».

Читать далее ⇒

Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо

— 19 сентября 2017 —

В Белгород-Днестровском (Одесская область) состоялся Всеукраинский турнир по самбо среди юниоров под названием «Кубок «Юна Україна».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Европа сильнее сборной мира на «Кубке Лэйвера», Надаль и Федерер играют в паре»

В Праге (Чехия) прошел выставочный турнир «Кубок Лэйвера», в котором сборная мира переиграла соперников из сборной планеты. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Какие еще дороги залатают в этом году

Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг

Мэр поручил разобраться с «Буржуем»

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Славянский горсовет поддержал еще двоих «куркулей»

Керамическая отрасль: потрясения только начинаются

Жильцы «Китайской стены» жалуются на автостраду перед домом

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Кишечные инфекции: наметился рост

На Химике завелся «интересный мужчинка»

Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»

Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску

Горгаз переживает по поводу счетчиков

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Кристальная чистота

Перестановка слагаемых

Дедовщина

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

26 сентября 2017

Славянские дзюдоисты блестяще выступили на областном чемпионате

Спортсмены БК «Триада» завоевали 7 наград на Кубке Донецкой области по кикбоксингу

Европа сильнее сборной мира на «Кубке Лэйвера», Надаль и Федерер играют в паре

ФК «Славянск» - «Локомотив»: фиаско хозяев в течение 12 минут

22 сентября 2017

Славянский горсовет поддержал еще двоих «куркулей»

Керамическая отрасль: потрясения только начинаются

Жильцы «Китайской стены» жалуются на автостраду перед домом

В Славянске появится центр для пострадавших от насилия в семье

Самая большая елка

21 сентября 2017

Славянцев приглашают в парк на экофестиваль

Какие еще дороги залатают в этом году

И снова новоселье: платформа инициатив «Теплица» открылась по новому адресу

В Киеве состоялось «Донбасское ВДНХ»

Кристальная чистота

Славянцев приглашают присоединяться к благоустройству сквера «Мечта»

В Славянске огласили итоги Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко

20 сентября 2017

Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»

Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг

Кишечные инфекции: наметился рост

На Химике завелся «интересный мужчинка»

Мэр поручил разобраться с «Буржуем»

На Почтовой заменят дорожное ограждение

19 сентября 2017

Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо

Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам

Открытый школьный Кубок по волейболу

Достижения славянских мастеров самбо

Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича

Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу

11 наград славянских спортсменов на соревнованиях по кикбоксингу

Об асфальте в лужах и новых бордюрах

Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top