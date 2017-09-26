Европа сильнее сборной мира на «Кубке Лэйвера», Надаль и Федерер играют в паре

Общий счет противостояния 8:4 в пользу европейских теннисистов. В составе сборной Стаорого Света в этих матчах участие принимали Роже Федерер (Швейцария), Рафаэль Надаль (Испани), Марин Чилич (Хорватия), Александр Зверев (Германия), Томаш Бердых (Чехия) и Доминик Тим (Австрия). За сборную мира выступали Джек Сок, Сэм Куэри, Джон Изнер, Фрэнсис Тиафо (все - США), Ник Кирьос (Австралия), Денис Шаповалов (Канада).

При этом Надаль и Федерер, соперничество которых является одним из главных в современном спорте, впервые сыграли вместе в паре. Звездный испано-швейцарский дуэт победил американцев Сэма Куэрри и Джека Сока на турнире «Кубок Лэйвера» в трех сетах – 6:4, 1:6, 10:5. «Это было незабываемо для нас, особенно после многочисленных матчей, составляющих историю нашего противостояния. Мы действительно наслаждались игрой, – сказал Надаль. – Получить возможность играть вместе с Роже – привилегия для меня. Я хотел, чтобы когда-нибудь это произошло, и сегодня это стало реальностью".

Марченко взял титул в Измире

Украинский теннисист Илья Марченко выиграл турнир серии «челленджер» в турецком Измире. В финале соревнований Марченко переиграл француза Стефана Робера – 7:6, 6:0. Для Ильи этот трофей стал первым в сезоне и 6-м в карьере.