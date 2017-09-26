Спортсмены БК «Триада» завоевали 7 наград на Кубке Донецкой области по кикбоксингу

23 сентября в Курахово проходил Кубок Донецкой области по кикбоксингу среди детей, юношей, юниоров и взрослых, в котором приняли участие 170 спортсменов из 13 городов области.

На этих соревнованиях воспитанники бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый) в своих весовых и возрастных категориях выиграли семь медалей:

1-е место – Денис Кутелия (15-16 лет, 75 кг, лоу-кик), Владислав Середа (17-18 лет, 75 кг, лоу-кик), Константин Ивлев (8-9 лет, 32 кг, лайт-контакт);

2-е место – Алексей Пучков (+18 лет, 71, кг лоу-кик), Александр Кислица ( 14-15 лет, 60 кг, лоу–кик, 63 кг, кик-лайт), Владислав Середа (17-18 лет, 84 кг, кик-лайт).