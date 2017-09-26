|26 сентября 2017
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23 сентября в Курахово проходил Кубок Донецкой области по кикбоксингу среди детей, юношей, юниоров и взрослых, в котором приняли участие 170 спортсменов из 13 городов области.
На этих соревнованиях воспитанники бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый) в своих весовых и возрастных категориях выиграли семь медалей:
1-е место – Денис Кутелия (15-16 лет, 75 кг, лоу-кик), Владислав Середа (17-18 лет, 75 кг, лоу-кик), Константин Ивлев (8-9 лет, 32 кг, лайт-контакт);
2-е место – Алексей Пучков (+18 лет, 71, кг лоу-кик), Александр Кислица ( 14-15 лет, 60 кг, лоу–кик, 63 кг, кик-лайт), Владислав Середа (17-18 лет, 84 кг, кик-лайт).
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Приветствую, гость! Вход
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• Спортсмены БК «Триада» завоевали 7 наград на Кубке Донецкой области по кикбоксингу
• Европа сильнее сборной мира на «Кубке Лэйвера», Надаль и Федерер играют в паре
• ФК «Славянск» - «Локомотив»: фиаско хозяев в течение 12 минут
22 сентября 2017
• Славянский горсовет поддержал еще двоих «куркулей»
• Керамическая отрасль: потрясения только начинаются
• Жильцы «Китайской стены» жалуются на автостраду перед домом
• В Славянске появится центр для пострадавших от насилия в семье
21 сентября 2017
• Славянцев приглашают в парк на экофестиваль
• Какие еще дороги залатают в этом году
• И снова новоселье: платформа инициатив «Теплица» открылась по новому адресу
• В Киеве состоялось «Донбасское ВДНХ»
• Славянцев приглашают присоединяться к благоустройству сквера «Мечта»
• В Славянске огласили итоги Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко
20 сентября 2017
• Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»
• Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг
• Кишечные инфекции: наметился рост
• На Химике завелся «интересный мужчинка»
• Мэр поручил разобраться с «Буржуем»
• На Почтовой заменят дорожное ограждение
19 сентября 2017
• Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо
• Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам
• Открытый школьный Кубок по волейболу
• Достижения славянских мастеров самбо
• Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича
• Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу
• 11 наград славянских спортсменов на соревнованиях по кикбоксингу
• Об асфальте в лужах и новых бордюрах
• Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске
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Комментарии к статье «Спортсмены БК «Триада» завоевали 7 наград на Кубке Донецкой области по кикбоксингу»
23 сентября в Курахово проходил Кубок Донецкой области по кикбоксингу среди детей, юношей, юниоров и взрослых, в котором приняли участие 170 спортсменов из 13 городов области.