Славянские дзюдоисты блестяще выступили на областном чемпионате

22-24 сентября в Бахмуте в спортивном комплексе «Металлург» состоялся открытый чемпионат Донецкой области по дзюдо в трех возрастных категориях - 2001-2003, 2004-2005, 2006-2007 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие 350 спортсменов из Донецкой и Луганской областей. Поединки чемпионата проходили одновременно на трех коврах.

Воспитанники славянской школы дзюдо в своих возрастных и весовых категориях завоевали на областных соревнованиях 21 награду:

1-е место – Анна Савенко (ООШ №17), Анна Зайцева (ООШ №9), Яна Гонтаренко (ООШ №4), Татьяна Соцкая (ООШ №13), Алина Шилова (пед.лицей), Татьяна Мароха («Манго-спорт», пед. лицей), Кристина Резникова (пед.лицей), Александра Подлесная (ООШ №13), Андрей Орешкин (Райгородок, пед.лицей),Дмитрий Русских (ООШ №12), Илья Келеберда (ООШ №15);

2-е место – Владимир Богданов (пед.лицей), Карина Пшеничная (Райгородок, пед.лицей), Анастасия Янко (пед.лицей), Диана Ткаченко (ООШ №15), Иван Шевченко (СКНАУ);

3-е место – Татьяна Жидкова (ООШ №5), Александр Головашкин (Райгородок), Александр Христенко (ООШ №12), Богдан Пишняк (ООШ №18), Максим Кустов (ООШ №5).

Стоит отметить, что соревнования среди старших юношей и девушек (2001-2003 г.р.) являлись отборочными на национальный чемпионат Украины, который состоится 7-9 ноября в Житомире. В это категории в Бахмуте отлично себя проявила 14-летняя Татьяна Мароха. Выступая в старшей возрастной категории учащаяся славянского педагогического лицея выиграла соревнования среди девушек до 17 лет, одержав на татами три победы.

Подготовили славянских спортсменов к чемпионату Валерий Дейниченко, Андрей Филатов, Инга Бобровская, Дмитрий Игнатенко.