 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Славянск узнаваемый

Славянские дзюдоисты блестяще выступили на областном чемпионате

Алексей Журавлев
26 сентября 2017 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Юная славянская спортсменка Александра Подлесная выиграла чемпионат Донецкой области по дзюдо.

22-24 сентября в Бахмуте в спортивном комплексе «Металлург» состоялся открытый чемпионат Донецкой области по дзюдо в трех возрастных категориях - 2001-2003, 2004-2005, 2006-2007 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие 350 спортсменов из Донецкой и Луганской областей. Поединки чемпионата проходили одновременно на трех коврах.

Воспитанники славянской школы дзюдо в своих возрастных и весовых категориях завоевали на областных соревнованиях 21 награду:

1-е место – Анна Савенко (ООШ №17), Анна Зайцева (ООШ №9), Яна Гонтаренко (ООШ №4), Татьяна Соцкая (ООШ №13), Алина Шилова (пед.лицей), Татьяна Мароха («Манго-спорт», пед. лицей), Кристина Резникова (пед.лицей), Александра Подлесная (ООШ №13), Андрей Орешкин (Райгородок, пед.лицей),Дмитрий  Русских (ООШ №12), Илья Келеберда (ООШ №15);

2-е место – Владимир Богданов (пед.лицей), Карина Пшеничная (Райгородок, пед.лицей), Анастасия Янко (пед.лицей), Диана Ткаченко (ООШ №15), Иван Шевченко (СКНАУ);

3-е место – Татьяна Жидкова (ООШ №5), Александр Головашкин (Райгородок), Александр Христенко (ООШ №12), Богдан Пишняк (ООШ №18), Максим Кустов (ООШ №5).

Стоит отметить, что соревнования среди старших юношей и девушек (2001-2003 г.р.) являлись отборочными на национальный чемпионат Украины, который состоится 7-9 ноября в Житомире. В это категории в Бахмуте отлично себя проявила 14-летняя Татьяна Мароха. Выступая в старшей возрастной категории учащаяся славянского педагогического лицея выиграла соревнования среди девушек до 17 лет, одержав на татами три победы.

Подготовили славянских спортсменов к чемпионату Валерий Дейниченко, Андрей Филатов, Инга Бобровская, Дмитрий Игнатенко.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

26 сентября 2017

Славянские дзюдоисты блестяще выступили на областном чемпионате

Спортсмены БК «Триада» завоевали 7 наград на Кубке Донецкой области по кикбоксингу

Европа сильнее сборной мира на «Кубке Лэйвера», Надаль и Федерер играют в паре

ФК «Славянск» - «Локомотив»: фиаско хозяев в течение 12 минут

22 сентября 2017

Славянский горсовет поддержал еще двоих «куркулей»

Керамическая отрасль: потрясения только начинаются

Жильцы «Китайской стены» жалуются на автостраду перед домом

В Славянске появится центр для пострадавших от насилия в семье

Самая большая елка

21 сентября 2017

Славянцев приглашают в парк на экофестиваль

Какие еще дороги залатают в этом году

И снова новоселье: платформа инициатив «Теплица» открылась по новому адресу

В Киеве состоялось «Донбасское ВДНХ»

Кристальная чистота

Славянцев приглашают присоединяться к благоустройству сквера «Мечта»

В Славянске огласили итоги Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко

20 сентября 2017

Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»

Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг

Кишечные инфекции: наметился рост

На Химике завелся «интересный мужчинка»

Мэр поручил разобраться с «Буржуем»

На Почтовой заменят дорожное ограждение

19 сентября 2017

Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо

Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам

Открытый школьный Кубок по волейболу

Достижения славянских мастеров самбо

Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича

Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу

11 наград славянских спортсменов на соревнованиях по кикбоксингу

Об асфальте в лужах и новых бордюрах

Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске

Также в разделе

Спортсмены БК «Триада» завоевали 7 наград на Кубке Донецкой области по кикбоксингу

— 26 сентября 2017 —

23 сентября в Курахово проходил Кубок Донецкой области по кикбоксингу среди детей, юношей, юниоров и взрослых, в котором приняли участие 170 спортсменов из 13 городов области. 

Читать далее ⇒

Европа сильнее сборной мира на «Кубке Лэйвера», Надаль и Федерер играют в паре

— 26 сентября 2017 —

В Праге (Чехия) прошел выставочный турнир «Кубок Лэйвера», в котором сборная мира переиграла соперников из сборной планеты. 

Читать далее ⇒

ФК «Славянск» - «Локомотив»: фиаско хозяев в течение 12 минут

— 26 сентября 2017 —

В субботу, 23 сентября, на стадионе «Химик» состоялась встреча 16 тура чемпионата Донецкой области по футболу, в которой ФК «Славянск» принимал гостей из Лимана – команду «Локомотив».

Читать далее ⇒

Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо

— 19 сентября 2017 —

В Белгород-Днестровском (Одесская область) состоялся Всеукраинский турнир по самбо среди юниоров под названием «Кубок «Юна Україна».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Славянские дзюдоисты блестяще выступили на областном чемпионате »

22-24 сентября в Бахмуте в спортивном комплексе «Металлург» состоялся открытый чемпионат Донецкой области по дзюдо в трех возрастных категориях - 2001-2003, 2004-2005, 2006-2007 годов рождения.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Какие еще дороги залатают в этом году

Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг

Мэр поручил разобраться с «Буржуем»

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Славянский горсовет поддержал еще двоих «куркулей»

Керамическая отрасль: потрясения только начинаются

Жильцы «Китайской стены» жалуются на автостраду перед домом

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Кишечные инфекции: наметился рост

На Химике завелся «интересный мужчинка»

Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»

Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску

Горгаз переживает по поводу счетчиков

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Кристальная чистота

Перестановка слагаемых

Дедовщина

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

26 сентября 2017

Славянские дзюдоисты блестяще выступили на областном чемпионате

Спортсмены БК «Триада» завоевали 7 наград на Кубке Донецкой области по кикбоксингу

Европа сильнее сборной мира на «Кубке Лэйвера», Надаль и Федерер играют в паре

ФК «Славянск» - «Локомотив»: фиаско хозяев в течение 12 минут

22 сентября 2017

Славянский горсовет поддержал еще двоих «куркулей»

Керамическая отрасль: потрясения только начинаются

Жильцы «Китайской стены» жалуются на автостраду перед домом

В Славянске появится центр для пострадавших от насилия в семье

Самая большая елка

21 сентября 2017

Славянцев приглашают в парк на экофестиваль

Какие еще дороги залатают в этом году

И снова новоселье: платформа инициатив «Теплица» открылась по новому адресу

В Киеве состоялось «Донбасское ВДНХ»

Кристальная чистота

Славянцев приглашают присоединяться к благоустройству сквера «Мечта»

В Славянске огласили итоги Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко

20 сентября 2017

Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»

Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг

Кишечные инфекции: наметился рост

На Химике завелся «интересный мужчинка»

Мэр поручил разобраться с «Буржуем»

На Почтовой заменят дорожное ограждение

19 сентября 2017

Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо

Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам

Открытый школьный Кубок по волейболу

Достижения славянских мастеров самбо

Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича

Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу

11 наград славянских спортсменов на соревнованиях по кикбоксингу

Об асфальте в лужах и новых бордюрах

Задержки, отказы, поломки, переделки - как идут ремонты в Славянске

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top