 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Славянск узнаваемый

«МанСити» - «Шахтер»: поражение «горняков» при достойной игре

Алексей Журавлев
27 сентября 2017 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Во вторник, 26 сентября, в Манчестере состоялся матч 2 тура Лиги чемпионов, в котором «Сити» победил «Шахтер» и единолично возглавил квартет F. 

«Манчестер Сити» набрал прекрасный ход в нынешнем сезоне.  До отчетной встречи подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли 5 из 6 игр чемпионата Англии (еще один поединок завершился вничью), а также в 1-м туре Лиги чемпионов в гостях не оставили шансов «Фейенорду» - 4:0.

Но даже при таких раскладах «Шахтер» выглядел очень достойно в матче против одного из лидеров европейского футбола. В первом тайме Фред, Марлос и Ордец имели моменты  отличиться, но Фернандиньо сыграл выше всяких похвал в эпизоде с Фредом, с ударом Марлоса справился голкипер Эдерсон, а Ордец – пробил мимо ворот. У хозяев следует отметить выстрелы де Брюйне и Сане.

Перелом в игру внесли стартовые минуты второго тайма. Де Брюйне, оказавшись на ударной позиции, точно пробил в верхний угол ворот - Пятов был бессилен. После пропущенного мяча «горняки» искали шанс у ворот «Сити»,  но до голевых моментов дело не доходило.   В свою очередь хозяева получили право на пенальти, но Андрей Пятов в отличном прыжке справился с ударом Агуэрро. И все же «МанСити» забил второй гол. Комбинация с участием Бернарду Силвы и Рахима Стерлинга, завершилась точным  ударом последнего с нескольких метров.

В 3-м туре Лиги чемпионов «Шахтер» 17 октября сыграет в Роттердаме против «Фейенорда». 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

27 сентября 2017

«МанСити» - «Шахтер»: поражение «горняков» при достойной игре

26 сентября 2017

Славянские дзюдоисты блестяще выступили на областном чемпионате

Спортсмены БК «Триада» завоевали 7 наград на Кубке Донецкой области по кикбоксингу

Европа сильнее сборной мира на «Кубке Лэйвера», Надаль и Федерер играют в паре

ФК «Славянск» - «Локомотив»: фиаско хозяев в течение 12 минут

22 сентября 2017

Славянский горсовет поддержал еще двоих «куркулей»

Керамическая отрасль: потрясения только начинаются

Жильцы «Китайской стены» жалуются на автостраду перед домом

В Славянске появится центр для пострадавших от насилия в семье

Самая большая елка

21 сентября 2017

Славянцев приглашают в парк на экофестиваль

Какие еще дороги залатают в этом году

И снова новоселье: платформа инициатив «Теплица» открылась по новому адресу

В Киеве состоялось «Донбасское ВДНХ»

Кристальная чистота

Славянцев приглашают присоединяться к благоустройству сквера «Мечта»

В Славянске огласили итоги Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко

20 сентября 2017

Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»

Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг

Кишечные инфекции: наметился рост

На Химике завелся «интересный мужчинка»

Мэр поручил разобраться с «Буржуем»

На Почтовой заменят дорожное ограждение

19 сентября 2017

Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо

Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам

Открытый школьный Кубок по волейболу

Достижения славянских мастеров самбо

Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича

Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу

11 наград славянских спортсменов на соревнованиях по кикбоксингу

Об асфальте в лужах и новых бордюрах

Также в разделе

Славянские дзюдоисты блестяще выступили на областном чемпионате

— 26 сентября 2017 —

22-24 сентября в Бахмуте в спортивном комплексе «Металлург» состоялся открытый чемпионат Донецкой области по дзюдо в трех возрастных категориях - 2001-2003, 2004-2005, 2006-2007 годов рождения.

Читать далее ⇒

Спортсмены БК «Триада» завоевали 7 наград на Кубке Донецкой области по кикбоксингу

— 26 сентября 2017 —

23 сентября в Курахово проходил Кубок Донецкой области по кикбоксингу среди детей, юношей, юниоров и взрослых, в котором приняли участие 170 спортсменов из 13 городов области. 

Читать далее ⇒

Европа сильнее сборной мира на «Кубке Лэйвера», Надаль и Федерер играют в паре

— 26 сентября 2017 —

В Праге (Чехия) прошел выставочный турнир «Кубок Лэйвера», в котором сборная мира переиграла соперников из сборной планеты. 

Читать далее ⇒

ФК «Славянск» - «Локомотив»: фиаско хозяев в течение 12 минут

— 26 сентября 2017 —

В субботу, 23 сентября, на стадионе «Химик» состоялась встреча 16 тура чемпионата Донецкой области по футболу, в которой ФК «Славянск» принимал гостей из Лимана – команду «Локомотив».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье ««МанСити» - «Шахтер»: поражение «горняков» при достойной игре»

Во вторник, 26 сентября, в Манчестере состоялся матч 2 тура Лиги чемпионов, в котором «Сити» победил «Шахтер» и единолично возглавил квартет F. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Какие еще дороги залатают в этом году

Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг

Мэр поручил разобраться с «Буржуем»

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Славянский горсовет поддержал еще двоих «куркулей»

Керамическая отрасль: потрясения только начинаются

Жильцы «Китайской стены» жалуются на автостраду перед домом

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Кишечные инфекции: наметился рост

На Химике завелся «интересный мужчинка»

Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»

Славянское управление пенсионного фонда присоединят к Краматорску

Горгаз переживает по поводу счетчиков

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Кристальная чистота

Перестановка слагаемых

Дедовщина

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

27 сентября 2017

«МанСити» - «Шахтер»: поражение «горняков» при достойной игре

26 сентября 2017

Славянские дзюдоисты блестяще выступили на областном чемпионате

Спортсмены БК «Триада» завоевали 7 наград на Кубке Донецкой области по кикбоксингу

Европа сильнее сборной мира на «Кубке Лэйвера», Надаль и Федерер играют в паре

ФК «Славянск» - «Локомотив»: фиаско хозяев в течение 12 минут

22 сентября 2017

Славянский горсовет поддержал еще двоих «куркулей»

Керамическая отрасль: потрясения только начинаются

Жильцы «Китайской стены» жалуются на автостраду перед домом

В Славянске появится центр для пострадавших от насилия в семье

Самая большая елка

21 сентября 2017

Славянцев приглашают в парк на экофестиваль

Какие еще дороги залатают в этом году

И снова новоселье: платформа инициатив «Теплица» открылась по новому адресу

В Киеве состоялось «Донбасское ВДНХ»

Кристальная чистота

Славянцев приглашают присоединяться к благоустройству сквера «Мечта»

В Славянске огласили итоги Всеслобожанского конкурса имени Михаила Петренко

20 сентября 2017

Депутат Славянского горсовета призвал руководство города прояснить ситуацию с «Торэластом»

Почему Славянск попадает в экологический антирейтинг

Кишечные инфекции: наметился рост

На Химике завелся «интересный мужчинка»

Мэр поручил разобраться с «Буржуем»

На Почтовой заменят дорожное ограждение

19 сентября 2017

Две бронзовые медали Даниила Малеваного на соревнованиях по самбо

Олег Старовойтов выиграл первенство клуба «Чигоринец» по шахматам

Открытый школьный Кубок по волейболу

Достижения славянских мастеров самбо

Хет-трик Щелкунова и подвиг вратаря-ветерана Маркевича

Артур Ромащенко – победитель турнира по боксу

11 наград славянских спортсменов на соревнованиях по кикбоксингу

Об асфальте в лужах и новых бордюрах

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top