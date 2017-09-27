«МанСити» - «Шахтер»: поражение «горняков» при достойной игре

Во вторник, 26 сентября, в Манчестере состоялся матч 2 тура Лиги чемпионов, в котором «Сити» победил «Шахтер» и единолично возглавил квартет F.

«Манчестер Сити» набрал прекрасный ход в нынешнем сезоне. До отчетной встречи подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли 5 из 6 игр чемпионата Англии (еще один поединок завершился вничью), а также в 1-м туре Лиги чемпионов в гостях не оставили шансов «Фейенорду» - 4:0.

Но даже при таких раскладах «Шахтер» выглядел очень достойно в матче против одного из лидеров европейского футбола. В первом тайме Фред, Марлос и Ордец имели моменты отличиться, но Фернандиньо сыграл выше всяких похвал в эпизоде с Фредом, с ударом Марлоса справился голкипер Эдерсон, а Ордец – пробил мимо ворот. У хозяев следует отметить выстрелы де Брюйне и Сане.

Перелом в игру внесли стартовые минуты второго тайма. Де Брюйне, оказавшись на ударной позиции, точно пробил в верхний угол ворот - Пятов был бессилен. После пропущенного мяча «горняки» искали шанс у ворот «Сити», но до голевых моментов дело не доходило. В свою очередь хозяева получили право на пенальти, но Андрей Пятов в отличном прыжке справился с ударом Агуэрро. И все же «МанСити» забил второй гол. Комбинация с участием Бернарду Силвы и Рахима Стерлинга, завершилась точным ударом последнего с нескольких метров.

В 3-м туре Лиги чемпионов «Шахтер» 17 октября сыграет в Роттердаме против «Фейенорда».