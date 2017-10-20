Чемпионат Славянска по борьбе самбо

|4 октября 2017
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В субботу, 30 сентября, в Славянске в спортивном зале КДЮСШ состоялся открытый чемпионат города по борьбе самбо среди кадетов (2001-2003 года рождения) и подростков старшего возраста (2004-2006 годов рождения).
102 спортсмена из Славянска, Святогорска, Николаевки, Мирнограда, Доброполья, Бахмута и Лимана приняли участие в городских соревнованиях по самбо, которые являлись отборочными на чемпионат Донецкой области и проходили одновременно на двух коврах.
В общекомандном зачете первое место заняла сборная Славянска, второе место – сборная Мирнограда, третье место – сборная Лимана.
В личном зачете славянские спортсмены завоевали целый ряд наград:
1-е место - Максим Бутнарь, Олег Майборода, Дмитрий Русских, Артур Вяткин, Михаил Чуйко, Богдан Пишняк, Дмитрий Коробкин, Елена Тушева, Ксения Сергиенко, Кристина Барабаш;
2-е место – Александр Шандер, Дмитрий Письменный, Александр Яли, Олег Пономарев, Алексей Дятел, Никита Швыдкий, Данил Рыжов, Павел Петривный, Илья Келеберда, Тимур Кушнарев, Ярослав Мандрыка, Михаил Михайличенко, Федор Беликов, Сергей Кошелев, Елена Шевченко, Ульяна Монахова;
3-е место – Артем Сафронов, Кирилл Королевский, Владислав Быков, Владислав Сухин, Александр Иващенко, Рашид Гульмаммедов, Андрей Чалый, Мирон Монахов, Тимур Майборода, Сергей Щербина, Матвей Келеберда, Сергей Дятел, Давид Цымбал, Матвей Тертышный, Василиса Тушева.
Подготовили славянских спортсменов к чемпионату Кирилл Белецкий, Сергей Богуш, Валерий Дейниченко, Андрей Филатов, Игорь Чечинов.
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• Библиотека просит помочь избавиться от психически больного «читателя»
• «Сильные громады» инициируют обсуждение программы по обращению с ТБО
• Полицейские в очередной раз закрыли игровой зал
• За девять месяцев - семь убийств
• Як швидко, надійно та безпечно надіслати гроші з-за кордону
19 октября 2017
• В Славянском районе временно разрешат отстрел диких животных
• Школьные экскурсии: стоит ли игра свеч
• Министра молодежи и спорта впечатлила экскурсия по «Теплице»
• Переселенцы ударили флешмобом по дискриминации
• Мэр вручил нацгвардейцам спортинвентарь
• РЛП «Славянский курорт» ставит новые знаки
18 октября 2017
• «Фейенорд» - «Шахтер»: кипящий котел, дубль Бернарда, игра в меньшинстве
• Шанхайский финал: Федерер сильнее Надаля
• Воспитанники ФБиК Славянска завоевали три награды на соревнованиях по кик-боксингу
• Новый спортзал в микрорайоне Артема как результат социального партнерства
• МАФ обещали снести 18 октября. Но отложили
• Владельцу павильона на улице Шевченко дали срок до 31 октября
• Славянцев просят поделиться сведениями о конторе «Дзевульский и Лянге»
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• Коростень подарил Славянску альманах
• Водоснабжение Славянска пришло в норму
• В Славянске стартовал отопительный сезон
• Самогонщицу с Батюка, 25 оштрафовали. Жильцы благодарят полицию, но ждут продолжения «банкета»
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В субботу, 30 сентября, в Славянске в спортивном зале КДЮСШ состоялся открытый чемпионат города по борьбе самбо среди кадетов (2001-2003 года рождения) и подростков старшего возраста (2004-2006 годов рождения).