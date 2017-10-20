ФК «Славянск» - «Прометей»: разгром, два удаления и рокировка в турнирной таблице

30 сентября ФК «Славянск» провел заключительный домашний матч чемпионата Донецкой области по футболу в нынешнем сезоне. Подопечные Виктора Порублева на стадионе «Химик» принимали своего основного конкурента в борьбе за 4-е место в чемпионате – команду «Прометей».

Как и в поединке первого круга, «Прометей» одержал убедительную победу, и вновь со счетом 4:0. В каждом из таймов в ворота славянского клуба влетело по два мяча. При этом еще в первой половине встречи хозяева остались в меньшинстве: в одном из эпизодов за фол последней надежды был удален Руслан Байчиков.

Стоит добавить, что при счете 0:3 на 60-й минуте игры составы команд стали равными. В составе «Прометея» карточку красного цвета получил Кудрин. Однако это удаление не повлияло на ход матча, и гости на 72-й минуте установили окончательный счет после гола Куркчи.

Эта виктория позволила «Прометею» обойти в турнирной таблице чемпионата «ФК «Славянск».

Результаты 17 тура

ФК «Славянск» - «Прометей» - 0:4

«Форум-Авто» - «Доброе поле» - 3:1

«Хлебороб» - «Локомотив» - 0:2

ДВУОР – «Сапфир» - 1:5

«Андреевка» - «Шахтер» - 2:8

Анонс 18 тура

7 октября

«Доброе поле» - ФК «Славянск»

«Сапфир» - «Форум-Авто»

«Шахтер» - ДВУОР

«Локомотив» - «Андреевка»

«Прометей» - «Хлебороб»