ФК «Славянск» - «Прометей»: разгром, два удаления и рокировка в турнирной таблице

|4 октября 2017
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30 сентября ФК «Славянск» провел заключительный домашний матч чемпионата Донецкой области по футболу в нынешнем сезоне. Подопечные Виктора Порублева на стадионе «Химик» принимали своего основного конкурента в борьбе за 4-е место в чемпионате – команду «Прометей».
Как и в поединке первого круга, «Прометей» одержал убедительную победу, и вновь со счетом 4:0. В каждом из таймов в ворота славянского клуба влетело по два мяча. При этом еще в первой половине встречи хозяева остались в меньшинстве: в одном из эпизодов за фол последней надежды был удален Руслан Байчиков.
Стоит добавить, что при счете 0:3 на 60-й минуте игры составы команд стали равными. В составе «Прометея» карточку красного цвета получил Кудрин. Однако это удаление не повлияло на ход матча, и гости на 72-й минуте установили окончательный счет после гола Куркчи.
Эта виктория позволила «Прометею» обойти в турнирной таблице чемпионата «ФК «Славянск».
Результаты 17 тура
ФК «Славянск» - «Прометей» - 0:4
«Форум-Авто» - «Доброе поле» - 3:1
«Хлебороб» - «Локомотив» - 0:2
ДВУОР – «Сапфир» - 1:5
«Андреевка» - «Шахтер» - 2:8
Анонс 18 тура
7 октября
«Доброе поле» - ФК «Славянск»
«Сапфир» - «Форум-Авто»
«Шахтер» - ДВУОР
«Локомотив» - «Андреевка»
«Прометей» - «Хлебороб»
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• Полицейские Славянска прикрыли торговлю сигаретами без акцизных марок
• В Славянске появится служба сопровождения слепых и слабовидящих горожан
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• «Сильные громады» инициируют обсуждение программы по обращению с ТБО
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• Як швидко, надійно та безпечно надіслати гроші з-за кордону
19 октября 2017
• В Славянском районе временно разрешат отстрел диких животных
• Школьные экскурсии: стоит ли игра свеч
• Министра молодежи и спорта впечатлила экскурсия по «Теплице»
• Переселенцы ударили флешмобом по дискриминации
• Мэр вручил нацгвардейцам спортинвентарь
• РЛП «Славянский курорт» ставит новые знаки
18 октября 2017
• «Фейенорд» - «Шахтер»: кипящий котел, дубль Бернарда, игра в меньшинстве
• Шанхайский финал: Федерер сильнее Надаля
• Воспитанники ФБиК Славянска завоевали три награды на соревнованиях по кик-боксингу
• Новый спортзал в микрорайоне Артема как результат социального партнерства
• МАФ обещали снести 18 октября. Но отложили
• Владельцу павильона на улице Шевченко дали срок до 31 октября
• Славянцев просят поделиться сведениями о конторе «Дзевульский и Лянге»
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• Коростень подарил Славянску альманах
• Водоснабжение Славянска пришло в норму
• В Славянске стартовал отопительный сезон
• Самогонщицу с Батюка, 25 оштрафовали. Жильцы благодарят полицию, но ждут продолжения «банкета»
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Комментарии к статье «ФК «Славянск» - «Прометей»: разгром, два удаления и рокировка в турнирной таблице»
30 сентября ФК «Славянск» провел заключительный домашний матч чемпионата Донецкой области по футболу в нынешнем сезоне. Подопечные Виктора Порублева на стадионе «Химик» принимали своего основного конкурента в борьбе за 4-е место в чемпионате – команду «Прометей».