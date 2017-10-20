Второй титул Бондаренко, финальный матч Долгополова в Китае

|4 октября 2017
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На минувшей неделе представители Украины зажигали на теннисных кортах: Катерина Бондаренко выиграла турнир в Ташкенте, Илья Марченко остановился в шаге от финала соревнований в Орлеане, а Долгополов проиграл решающий матч турнира в Шэньчжэне.
Катерина Бондаренко завоевала второй титул в карьере после успешного выступления на турнире в Ташкенте. В финале, который по словам украинской теннисистки стал лучшим поединком в ее карьере, Катерина за 1 час 27 минут сломила сопротивление Тимеа Бабош из Венгрии (52-я ракетка мира) в двух сетах – 6:4, 6:4. До триумфа в Ташкенте Бондаренко покорился турнир в Бирмингеме в 2008 году.
Трофей нынешних соревнований Катерина подарила своей дочери Карине. Также стоит добавить, что победа в Ташкенте вернула Катерину в топ-100 мирового рейтинга WTA и принесла 43 тысячи долларов призовых.
Александр Долгополов дошел до финала турнира в Шэньчжэне (Китай). Причем во втором круге соревнований Александр в украинском дерби взял верх над Сергеем Стаховским (7:6, 6:4). В решающей встрече турнира Долгополов встретился с бельгийцем Давидом Гоффеном. В трех напряженных сетах Александр уступил Давиду – 4:6, 7:6, 3:6.
Илья Марченко добрался до полуфинала турнира серии «челленджер» во французском Орлеане. В поединке 1/2 финала Илья проиграл Норберту Гомбосу из Словакии – 4:6, 1:6. После этого матча прервалась победная серия Марченко, насчитывавшая 10 игр.
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• Полицейские Славянска прикрыли торговлю сигаретами без акцизных марок
• В Славянске появится служба сопровождения слепых и слабовидящих горожан
• Имплантация зубов: базальная или классическая
• Библиотека просит помочь избавиться от психически больного «читателя»
• «Сильные громады» инициируют обсуждение программы по обращению с ТБО
• Полицейские в очередной раз закрыли игровой зал
• За девять месяцев - семь убийств
• Як швидко, надійно та безпечно надіслати гроші з-за кордону
19 октября 2017
• В Славянском районе временно разрешат отстрел диких животных
• Школьные экскурсии: стоит ли игра свеч
• Министра молодежи и спорта впечатлила экскурсия по «Теплице»
• Переселенцы ударили флешмобом по дискриминации
• Мэр вручил нацгвардейцам спортинвентарь
• РЛП «Славянский курорт» ставит новые знаки
18 октября 2017
• «Фейенорд» - «Шахтер»: кипящий котел, дубль Бернарда, игра в меньшинстве
• Шанхайский финал: Федерер сильнее Надаля
• Воспитанники ФБиК Славянска завоевали три награды на соревнованиях по кик-боксингу
• Новый спортзал в микрорайоне Артема как результат социального партнерства
• МАФ обещали снести 18 октября. Но отложили
• Владельцу павильона на улице Шевченко дали срок до 31 октября
• Славянцев просят поделиться сведениями о конторе «Дзевульский и Лянге»
• Почему в горгазе нет ксерокопии
• Коростень подарил Славянску альманах
• Водоснабжение Славянска пришло в норму
• В Славянске стартовал отопительный сезон
• Самогонщицу с Батюка, 25 оштрафовали. Жильцы благодарят полицию, но ждут продолжения «банкета»
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Комментарии к статье «Второй титул Бондаренко, финальный матч Долгополова в Китае»
На минувшей неделе представители Украины зажигали на теннисных кортах: Катерина Бондаренко выиграла турнир в Ташкенте, Илья Марченко остановился в шаге от финала соревнований в Орлеане, а Долгополов проиграл решающий матч турнира в Шэньчжэне.