Второй титул Бондаренко, финальный матч Долгополова в Китае

На минувшей неделе представители Украины зажигали на теннисных кортах: Катерина Бондаренко выиграла турнир в Ташкенте, Илья Марченко остановился в шаге от финала соревнований в Орлеане, а Долгополов проиграл решающий матч турнира в Шэньчжэне.

Катерина Бондаренко завоевала второй титул в карьере после успешного выступления на турнире в Ташкенте. В финале, который по словам украинской теннисистки стал лучшим поединком в ее карьере, Катерина за 1 час 27 минут сломила сопротивление Тимеа Бабош из Венгрии (52-я ракетка мира) в двух сетах – 6:4, 6:4. До триумфа в Ташкенте Бондаренко покорился турнир в Бирмингеме в 2008 году.

Трофей нынешних соревнований Катерина подарила своей дочери Карине. Также стоит добавить, что победа в Ташкенте вернула Катерину в топ-100 мирового рейтинга WTA и принесла 43 тысячи долларов призовых.

Александр Долгополов дошел до финала турнира в Шэньчжэне (Китай). Причем во втором круге соревнований Александр в украинском дерби взял верх над Сергеем Стаховским (7:6, 6:4). В решающей встрече турнира Долгополов встретился с бельгийцем Давидом Гоффеном. В трех напряженных сетах Александр уступил Давиду – 4:6, 7:6, 3:6.

Илья Марченко добрался до полуфинала турнира серии «челленджер» во французском Орлеане. В поединке 1/2 финала Илья проиграл Норберту Гомбосу из Словакии – 4:6, 1:6. После этого матча прервалась победная серия Марченко, насчитывавшая 10 игр.