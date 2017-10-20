Четкий план сборной Украины – выиграть два матча

|4 октября 2017
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Сборная Украины по футболу 6 и 9 октября проведет заключительные матчи отборочного цикла ЧМ-2018 в группе I. 6-го числа подопечные Андрея Шевченко в Албании сыграют против сборной Косово, а через три дня в Киеве встретятся с национальной командой Хорватии.
К этим двум архиважным поединкам готовятся следующие игроки:
вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Максим Коваль («Динамо»), Андрей Лунин («Заря»);
защитники: Иван Ордец (Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо»), Эдуард Соболь («Славия»), Николай Матвиенко, Игорь Пердута (оба – «Ворскла» Полтава), Александр Кучер («Кайсериспор», Турция), Павел Лукьянчук («Олимпик»);
полузащитники: Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (все – «Динамо»), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все – «Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Боруссия»), Руслан Ротань («Славия»), Евгений Коноплянка («Шальке»), Руслан Малиновский («Генк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Александр Караваев («Заря»);
нападающие: Артём Кравец, Артём Беседин (оба – «Динамо»).
Отметим, что коуч национальной сборной Андрей Шевченко на матчи с Косово и Хорватией вызвал трех новичков – Лукьянчука, Пердуту и Марлоса. В первую очередь обращает на себя внимание персона Марлоса. 28 сентября хавбек донецкого «Шахтера» получил украинское гражданство и теперь может выступать за главную команду страны.
2 октября в Харькове начался мини-сбор украинской сборной. Андрей Шевченко отметил: «Мой первый месседж для ребят – это подготовка к матчу против Косово. У нас два финала, но первый будет в Албании. Сейчас это самая важная игра в группе. Должны демонстрировать заоблачный настрой. И это я буду требовать от каждого игрока. Если кто-то не поймет – буду требовать еще жестче. Есть четкий план – выиграть два матча».
ГРУППА I
И В Н П М О
1 ХОРВАТИЯ 8 5 1 2 12-3 16
2 ИСЛАНДИЯ 8 5 1 2 11-7 16
3 ТУРЦИЯ 8 4 2 2 12-8 14
4 УКРАИНА 8 4 2 2 11-7 14
5 ФИНЛЯНДИЯ 8 2 1 5 6-10 7
6 КОСОВО 8 0 1 7 3-20 1
6 октября
Турция - Исландия
Хорватия - Финляндия
Косово – Украина (21.45, ТРК «Украина»)
9 октября
Исландия - Косово
Украина – Хорватия (21.45, ТРК «Украина»)
Финляндия - Турция
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Сборная Украины по футболу 6 и 9 октября проведет заключительные матчи отборочного цикла ЧМ-2018 в группе I. 6-го числа подопечные Андрея Шевченко в Албании сыграют против сборной Косово, а через три дня в Киеве встретятся с национальной командой Хорватии.