Шесть наград спортсменов БК «Триада» на Кубке Украины по джиу-джитсу

6-8 октября в Днепре состоялся Кубок Украины по боевому джиу-джитсу, в котором приняли участие более 300 спортсменов.

Донецкую область на Кубке Украины представляли воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый). На соревнованиях, которые были отборочными к чемпионату Европы (1 декабря, Ужгород), они завоевали шесть наград:

1-е место - Сергей Богович (+18, 92 кг), Денис Кутелия (16-17 лет, 70 кг);

2-е место - Владимир Алексейцев (16-17 лет, 75 кг), Данил Верцанов (16-17 лет, 65 кг);

3-е место – Владислав Шульга (+18, 62 кг), Данил Школьный (14-15 лет, 55 кг).

На Кубке три боя провел Сергей Богович. Все три поединка он выиграл, и все – техническим нокаутом, выполнив при этом норматив «Мастера спорта Украины» по джиу-джитсу.