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Знаменательная дата

Шесть наград спортсменов БК «Триада» на Кубке Украины по джиу-джитсу

Алексей Журавлев
8 октября 2017 Просмотров: 473 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

6-8 октября в Днепре состоялся Кубок Украины по боевому джиу-джитсу, в котором приняли участие более 300 спортсменов. 

Донецкую область на Кубке Украины представляли воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый).  На соревнованиях, которые были отборочными к чемпионату Европы (1 декабря, Ужгород), они завоевали шесть наград:

1-е место - Сергей Богович (+18, 92 кг), Денис Кутелия (16-17 лет, 70 кг);

2-е место - Владимир Алексейцев (16-17 лет, 75 кг), Данил Верцанов (16-17 лет, 65 кг);

3-е место – Владислав Шульга (+18, 62 кг), Данил Школьный (14-15 лет, 55 кг).  

На Кубке три боя провел Сергей Богович. Все три поединка он выиграл, и все – техническим нокаутом, выполнив при этом норматив «Мастера спорта Украины» по джиу-джитсу.  

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Комментарии к статье «Шесть наград спортсменов БК «Триада» на Кубке Украины по джиу-джитсу»

6-8 октября в Днепре состоялся Кубок Украины по боевому джиу-джитсу, в котором приняли участие более 300 спортсменов. 

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