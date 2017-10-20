У Радивилова «серебро» в опорном прыжке, у Верняева – в упражнениях на брусьях

Украинские гимнасты вернулись из Монреаля (Канада), где проходил чемпионат мира по спортивной гимнастике, с двумя серебряными медалями.

Их обладателями стали Игорь Радивилов и Олег Верняев. 8 октября, в заключительный соревновательный день, Радивилов занял второе место в опорном прыжке. При этом Игорь показал результат – 14,899, отстав от чемпиона Кензо Сираи из Японии (14,900) всего-навсего на 1 тысячную балла.

Верняев взял серебряную награду мирового мундиаля на своем коронном снаряде – брусьях. Двукратный призер Олимпиады-2016 в финале отработал безупречно, набрав 15,833. Но чемпион Жу Джингуан из Китая выступил просто блестяще – 15,900.

Стоит добавить, что для Радивилова медаль нынешнего мирового первенства вторая по счету – в 2014 году он также брал «серебро». А для Верняева – третья. В активе Олега имеется «золото» (2014) и «серебро» (2015).

В общекомандном зачете сборная Украины с двумя серебряными наградами расположилась на 9-м месте. В тройке призеров оказались следующие сборные: 1-е место – Китай (3-1-2), 2-е место – Япония (2-0-1), 3-е место – Россия (1-3-2).