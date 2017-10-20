Роман Мартынов – серебряный призер шахматного турнира в Краматорске

7-8 октября в Краматорске в клубе имени Александра Момота проходил шахматный турнир, посвященный памяти Сергея Николаевича Полянцева.

В соревнованиях, регламент которых предусматривал швейцарскую систему – 9 туров, принял участие 51 шахматист из Краматорска, Славянска (9 представителей), Торецка и Константиновки.

Первое место на турнире занял международный гроссмейстер из Краматорска Эдуард Андреев, набравший 8 из 9-ти возможных очков. В его активе семь побед и две ничьи.

Второе место занял мастер ФИДЕ из Славянска Роман Мартынов – победитель данного турнира в 2015 и 2016 годах. В минувшие выходные по итогам 9-ти туров он набрал 7 очков (6 побед, 2 ничьи, 1 поражение). Причем поражение – от Андреева.

Замкнул тройку призеров краматорский шахматист Евгений Литвинов. У него, как и у Мартынова 7 очков, но позиция Романа в итоговом протоколе выше за счет лучшего показателя по коэффициенту Бухгольца.

Также стоит отметить, что воспитанники славянского клуба «Чигоринец» (тренер Николай Пархоменко) Михаил Легуцкий (6,5 очков) и Олег Старовойтов (6,5 очков) заняли на турнире 4 и 5 места, соответственно.