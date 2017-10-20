«Кубок Закарпатья» и достижение Романенко

7-8 октября в Ужгороде в спортивном комплексе «Юность» на трех коврах прошел международный турнир по дзюдо «Кубок Закарпатья» среди юношей и девушек (2001-2003 годов рождения), в котором приняли участие более 260 спортсменов из Украины, Румынии, Грузии, Словении, Словакии, Чехии, Хорватии и Молдовы.

В составе сборной Донецкой области на турнире выступали воспитанники славянской школы дзюдо (тренеры Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская). В весовой категории до 48 кг Анастасия Янко (пед.лицей) выиграла серебряную медаль соревнований, а в весовой категории до 63 кг Татьяна Мароха – бронзовую награду. При этом Кристина Резникова и Александр Степаненко заняли 5-е места.

Полный комплект наград сборной Донецкой область помог завоевать представитель Никольского района Константин Яцко (+90 кг), который занял первое место.

5 октября в Сумах отличились две славянские спортсменки. На чемпионате Украины по дзюдо среди взрослых 17-летняя Алина Романенко (52 кг, Райгородок) заняла 5-е место, которое позволило ей выполнить норматив мастера спорта. Также Романенко вместе с Анастасией Аболенцевой заняла 3-е место в составе сборной Донецкой области в командных соревнованиях «стенка на стенку».