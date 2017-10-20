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Знаменательная дата

Украина проиграла киевский «финал» Хорватии

Алексей Журавлев
10 октября 2017 Просмотров: 449 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Национальная сборная Украины по футболу осталась за бортом финальной части чемпионата мира-2018, который пройдет в России летом будущего года. В сикстете I подопечные Андрея Шевченко заняли только 3-е место. Шанс занять второе место в группе и попытать свое счастье в играх плей-офф украинская сборная упустила 9 октября, уступив в Киеве на НСК «Олимпийский» сборной Хорватии.

Заключительные поединки отборочного цикла сборная Украины провела 6 и 9 октября. Рулевой национальной команды Андрей Шевченко накануне этих встреч четко подметил, что это два финала.

6 октября сборная Украины в Албании, благодаря автоголу Пачарады и точному выстрелу Андрея Ярмоленко, добилась положительного результата в гостевом матче с Косово. Но все прекрасно понимали, что ключевой станет игра с Хорватией 9 октября. Поединок против основного конкурента в борьбе за билет на мировой мундиаль, в составе которого играют звезды европейского футбола – Модрич, Ракитич, Манджукич. Надо сказать, что хорваты осложнили себе жизнь за место под солнцем, потерей очков во встрече с Финляндией (1:1, 6 октября). Мало того, ничья в футбольной битве Украины и Хорватии была бы катастрофична для двух сборных. Для Украины сразу понятно почему, а для Хорватии – согласно математическим подсчетам. «Клетчатые» в случае ничейного исхода имели все шансы стать худшей командой из 9-ти, занявшей второй место. Напомним, что победители каждой из 9-ти групп европейского отбора напрямую попадают на чемпионат мира-2018, а восемь лучших команд, занявших вторые места, будут играть в плей-офф, который пройдет в ноябре.

Украина отлично провела первый тайм противостояния с Хорватией. Команда Андрея Шевченко организованно выглядела на поле, создавала моменты. Но на перерыв команды ушли без забитых голов. А во второй половине встречи сказался класс хорватских исполнителей. «Клетчатые» организовали две контратаки, которые результативно завершил Андрей Крамарич в течение восьми минут. 

ГРУППА I

                     И            В             Н             П             М           О

1               ИСЛАНДИЯ     10           7             1             2             16-7       22

2               ХОРВАТИЯ       10           6             2             2             15-4       20

3               УКРАИНА         10           5             2             3             13-9       17

4               ТУРЦИЯ            10           4             3             3             14-13     15

5               ФИНЛЯНДИЯ  10           2             3             5             9-13       9

6               КОСОВО           10           0             1             9             3-24       1

6 октября

Турция - Исландия - 0:3

Хорватия - Финляндия - 1:1

Косово - Украина - 0:2

9 октября

Украина - Хорватия - 0:2

Исландия - Косово - 2:0

Финляндия - Турция - 2:2

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Комментарии к статье «Украина проиграла киевский «финал» Хорватии»

Национальная сборная Украины по футболу осталась за бортом финальной части чемпионата мира-2018, который пройдет в России летом будущего года. В сикстете I подопечные Андрея Шевченко заняли только 3-е место. Шанс занять второе место в группе и попытать свое счастье в играх плей-офф украинская сборная упустила 9 октября, уступив в Киеве на НСК «Олимпийский» сборной Хорватии.

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