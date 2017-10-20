12-й тур чемпионата Украины по футболу: бомбардир Феррейра, чудо-гол Брикнера и одесская сенсация

|16 октября 2017
|Просмотров: 365
|
Десятую победу в чемпионате Украины по футболу одержал донецкий «Шахтер». В рамках 12 тура национального первенства «горняки» в результативном поединке переиграли «Ворсклу».
Героем встречи стал Факундо Феррейра. Аргентинский форвард оформил дубль, тем самым упрочив свое лидерство в списке лучших снайперов чемпионата – 8 голов. Именно Феррейра на 82-й минуте игры при счете 2:2 забил победный мяч. Следует отметить, что в составе «Ворсклы» дубль на счету Юрия Коломоеца.
Поединок «Олимпик» - «Александрия», проходивший 15 октября в Киеве, завершился победой номинальных хозяев с минимальным счетом 1:0. Исход встречи решил невероятный гол Ивана Брикнера, который 24-летний полузащитник забил дальним ударом из-за пределов штрафной, направив мяч в девятку ворот.
В заключительном матче 12 тура произошла сенсация. Аутсайдер первенства «Черноморец» неожиданно для многих в Одессе взял верх над «Динамо». «Моряков» смело можно назвать грозой авторитетов нынешнего чемпионата. В середине сентября в 9-м туре «Черноморец» отобрал очки у «Шахтера» (0:0), а спустя месяц одолел «Динамо».
Кирилл Ковалец и Алексей Хобленко к 21-й минуте поединка сделали комфортный задел в счете для хозяев. «Динамо» только за 10 минут до финального свистка удалось отыграть один мяч – отличился Артем Кравец. Примечательно, что в стартовом составе «Динамо» на поле появился только один нападающий – Дьемерси Мбокани. При этом динамовцы заканчивали игру с четырьмя форвардами: к Мбокани на острие атаки добавились Жуниор Мораес, Артем Беседин и Артем Кравец. Однако этот тактический шаг не принес подопечным Александра Хацкевича положительного результата.
Результаты 12 тура
«Шахтёр» – «Ворскла» - 3:2 (Марлос, 21, Феррейра, 36, 82 – Коломоец, 42, 57)
«Верес» - «Мариуполь» - 1:1 (Борзенко, 64 – Тотовицкий, 80)
«Сталь» - «Заря» - 0:1 (Прийма, 57)
«Звезда» – «Карпаты» - 0:0
«Олимпик» - «Александрия» - 1:0 (Брикнер, 88)
«Черноморец» – «Динамо» - 2:1 (Ковалец, 14, Хобленко, 21 – Кравец, 80)
Лучший бомбардир – Факундо Феррейра («Шахтер») – 8.
Анонс 13 тура
21 октября
«Олимпик» - «Звезда» 14.00
«Александрия» - «Верес» 17.00
«Ворскла» - «Карпаты» 19.30
22 октября
«Сталь» - «Черноморец» 14.00
«Мариуполь» - «Заря» 17.00
«Динамо» - «Шахтер» 19.30
20 октября 2017
• Появится ли на САТу пешеходный переход
• Славянцы просят привести в порядок автостанцию
• Коллегия Славянского района: подготовка к зиме и охрана объектов археологии
• Полицейские Славянска прикрыли торговлю сигаретами без акцизных марок
• В Славянске появится служба сопровождения слепых и слабовидящих горожан
• Имплантация зубов: базальная или классическая
• Библиотека просит помочь избавиться от психически больного «читателя»
• «Сильные громады» инициируют обсуждение программы по обращению с ТБО
• Полицейские в очередной раз закрыли игровой зал
• За девять месяцев - семь убийств
• Як швидко, надійно та безпечно надіслати гроші з-за кордону
19 октября 2017
• В Славянском районе временно разрешат отстрел диких животных
• Школьные экскурсии: стоит ли игра свеч
• Министра молодежи и спорта впечатлила экскурсия по «Теплице»
• Переселенцы ударили флешмобом по дискриминации
• Мэр вручил нацгвардейцам спортинвентарь
• РЛП «Славянский курорт» ставит новые знаки
18 октября 2017
• «Фейенорд» - «Шахтер»: кипящий котел, дубль Бернарда, игра в меньшинстве
• Шанхайский финал: Федерер сильнее Надаля
• Воспитанники ФБиК Славянска завоевали три награды на соревнованиях по кик-боксингу
• Новый спортзал в микрорайоне Артема как результат социального партнерства
• МАФ обещали снести 18 октября. Но отложили
• Владельцу павильона на улице Шевченко дали срок до 31 октября
• Славянцев просят поделиться сведениями о конторе «Дзевульский и Лянге»
• Почему в горгазе нет ксерокопии
• Коростень подарил Славянску альманах
• Водоснабжение Славянска пришло в норму
• В Славянске стартовал отопительный сезон
• Самогонщицу с Батюка, 25 оштрафовали. Жильцы благодарят полицию, но ждут продолжения «банкета»
— 18 октября 2017 —
В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» одержал важную победу в Роттердаме над «Фейенордом».
— 18 октября 2017 —
Легенды мирового тенниса – Роже Федерер и Рафаэль Надаль продолжают задавать тон на кортах в нынешнем году. 15 октября Федерер и Надаль разыграли главный приз турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
— 18 октября 2017 —
13-15 октября в Днепре в спортивном комплексе химико-технологического университета состоялся чемпионат Украины по кик-боксингу по версии WAKO в разделах К-1, фулл-контакт, поинт-файтинг, музыкальные упражнения, а также Всеукраинский турнир «Молодь Дніпра» среди юношей, юниоров и молодежи.
— 16 октября 2017 —
В субботу, 14 октября, в Славянске в спортивном зале КДЮСШ прошел открытый турнир по дзюдо «Славянская осень-2017» среди мальчиков и девочек в двух возрастных категориях (2007-2008 и 2009-2010 годов рождения), в котором приняли участие 185 юных дзюдоистов из 12 городов Донецкой и Луганской областей.
Приветствую, гость! Вход
20 октября 2017
• Появится ли на САТу пешеходный переход
• Славянцы просят привести в порядок автостанцию
• Коллегия Славянского района: подготовка к зиме и охрана объектов археологии
• Полицейские Славянска прикрыли торговлю сигаретами без акцизных марок
• В Славянске появится служба сопровождения слепых и слабовидящих горожан
• Имплантация зубов: базальная или классическая
• Библиотека просит помочь избавиться от психически больного «читателя»
• «Сильные громады» инициируют обсуждение программы по обращению с ТБО
• Полицейские в очередной раз закрыли игровой зал
• За девять месяцев - семь убийств
• Як швидко, надійно та безпечно надіслати гроші з-за кордону
19 октября 2017
• В Славянском районе временно разрешат отстрел диких животных
• Школьные экскурсии: стоит ли игра свеч
• Министра молодежи и спорта впечатлила экскурсия по «Теплице»
• Переселенцы ударили флешмобом по дискриминации
• Мэр вручил нацгвардейцам спортинвентарь
• РЛП «Славянский курорт» ставит новые знаки
18 октября 2017
• «Фейенорд» - «Шахтер»: кипящий котел, дубль Бернарда, игра в меньшинстве
• Шанхайский финал: Федерер сильнее Надаля
• Воспитанники ФБиК Славянска завоевали три награды на соревнованиях по кик-боксингу
• Новый спортзал в микрорайоне Артема как результат социального партнерства
• МАФ обещали снести 18 октября. Но отложили
• Владельцу павильона на улице Шевченко дали срок до 31 октября
• Славянцев просят поделиться сведениями о конторе «Дзевульский и Лянге»
• Почему в горгазе нет ксерокопии
• Коростень подарил Славянску альманах
• Водоснабжение Славянска пришло в норму
• В Славянске стартовал отопительный сезон
• Самогонщицу с Батюка, 25 оштрафовали. Жильцы благодарят полицию, но ждут продолжения «банкета»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «12-й тур чемпионата Украины по футболу: бомбардир Феррейра, чудо-гол Брикнера и одесская сенсация»
Десятую победу в чемпионате Украины по футболу одержал донецкий «Шахтер». В рамках 12 тура национального первенства «горняки» в результативном поединке переиграли «Ворсклу».