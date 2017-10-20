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12-й тур чемпионата Украины по футболу: бомбардир Феррейра, чудо-гол Брикнера и одесская сенсация

Алексей Журавлев
16 октября 2017 Просмотров: 365 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
С мячом лучший бомбардир чемпионата Украины форвард донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра.

Десятую победу в чемпионате Украины по футболу одержал донецкий «Шахтер». В рамках 12 тура национального первенства «горняки» в результативном поединке переиграли «Ворсклу».

Героем встречи стал Факундо Феррейра. Аргентинский форвард оформил дубль, тем самым упрочив свое лидерство в списке лучших снайперов чемпионата – 8 голов. Именно Феррейра на 82-й минуте игры при счете 2:2 забил победный мяч. Следует отметить, что в составе «Ворсклы» дубль на счету Юрия Коломоеца.

Поединок «Олимпик» - «Александрия», проходивший 15 октября в Киеве,  завершился победой номинальных хозяев с минимальным счетом 1:0. Исход встречи решил невероятный гол Ивана Брикнера, который  24-летний полузащитник забил дальним ударом из-за пределов штрафной, направив мяч в девятку ворот.

В заключительном матче 12 тура произошла сенсация. Аутсайдер первенства «Черноморец» неожиданно для многих в Одессе взял верх над «Динамо». «Моряков» смело можно назвать грозой авторитетов нынешнего чемпионата. В середине сентября в 9-м туре «Черноморец» отобрал очки у «Шахтера» (0:0), а спустя месяц одолел «Динамо».

Кирилл Ковалец и Алексей Хобленко к 21-й минуте поединка сделали комфортный задел в счете для хозяев. «Динамо» только за 10 минут до финального свистка удалось отыграть один мяч – отличился Артем Кравец. Примечательно, что в стартовом составе «Динамо» на поле появился только один нападающий – Дьемерси Мбокани. При этом динамовцы заканчивали игру с четырьмя форвардами: к Мбокани на острие атаки добавились Жуниор Мораес, Артем Беседин и Артем Кравец. Однако этот тактический шаг не принес подопечным Александра Хацкевича положительного результата.

Результаты 12 тура

«Шахтёр» – «Ворскла» - 3:2 (Марлос, 21, Феррейра, 36, 82 – Коломоец, 42, 57)

«Верес» - «Мариуполь» - 1:1 (Борзенко, 64 – Тотовицкий, 80)

«Сталь» - «Заря» - 0:1 (Прийма, 57)

«Звезда»  – «Карпаты» - 0:0

«Олимпик» - «Александрия» - 1:0 (Брикнер, 88)

«Черноморец» – «Динамо» - 2:1 (Ковалец, 14, Хобленко, 21 – Кравец, 80)

Лучший бомбардир – Факундо Феррейра («Шахтер») – 8.

Анонс 13 тура

21 октября

«Олимпик» - «Звезда» 14.00

«Александрия» - «Верес» 17.00

«Ворскла» - «Карпаты» 19.30

22 октября

«Сталь» - «Черноморец» 14.00

«Мариуполь» - «Заря» 17.00

«Динамо» - «Шахтер» 19.30

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Комментарии к статье «12-й тур чемпионата Украины по футболу: бомбардир Феррейра, чудо-гол Брикнера и одесская сенсация»

Десятую победу в чемпионате Украины по футболу одержал донецкий «Шахтер». В рамках 12 тура национального первенства «горняки» в результативном поединке переиграли «Ворсклу».

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