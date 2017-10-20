Достижения славянских «вольников» на турнирах в Близнецах и Бахмуте

В минувшие выходные воспитанники славянской городской КДЮСШ успешно выступили на двух турнирах по вольной борьбе, которые состоялись в пгт. Близнецы и Бахмуте, завоевав ряд наград.

В активе славянских «вольников» на Всеукраинских соревнованиях среди юношей и девушек (2003-2005, 2006-2008 годов рождения) в пгт. Близнецы (Харьковская область) 11 медалей. В турнире приняли участие 132 спортсмена из Харьковской, Донецкой и Сумской областей – всего 18 команд.

1-е место – Али Мустафаев (29 кг, ООШ №1), Данил Синицкий (52 кг, ООШ №9);

2-е место – Илья Подрезов (19 кг, ООШ №9), Данил Копылов (29 кг, ООШ №1), Радихан Мустафаев (38 кг, ООШ №1), Данил Зайцев (46 кг, ООШ №9);

3-е место – Иван Дулин (26 кг, ООШ №9), Максим Руденко (33 кг, ООШ №9), Дмитрий Цвигун (36 кг, ООШ №9), Никита Никитин (46 кг, ООШ №9), Дмитрий Рачинский (46 кг, ООШ №9).

14 октября также прошел областной турнир в Бахмуте среди юношей и девушек (2001-2003 и 2005-2008 годов рождения), на котором четыре награды выиграли славянские спортсмены:

1-е место – Артур Бабий (30 кг, Черкасская ООШ №1);

3-е место – Иван Кожухов (30 кг, ООШ №8), Дмитрий Емец (38 кг, ООШ №8), Егор Дащенко (66 кг, ООШ №15).

Подготовили славянских «вольников» к соревнованиям Николай Чурай, Николай Липовой, Виталий Жданов, Сергей Слепушкин.