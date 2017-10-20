Воспитанники ФБиК Славянска завоевали три награды на соревнованиях по кик-боксингу

13-15 октября в Днепре в спортивном комплексе химико-технологического университета состоялся чемпионат Украины по кик-боксингу по версии WAKO в разделах К-1, фулл-контакт, поинт-файтинг, музыкальные упражнения, а также Всеукраинский турнир «Молодь Дніпра» среди юношей, юниоров и молодежи.

В составе сборной Донецкой области на этих соревнованиях выступали воспитанники федерации бокса и кик-боксинга Славянска (тренеры Владимир Рюмин, Виктор Рюмин). Серебряным призером чемпионата Украины стал Ярослав Ефимцев (славянское локомотивное депо), который в разделе фулл-контакт в весовой категории до 91 кг занял второе место.

На Всеукраинском турнире «Молодь Дніпра» отличились Андрей Борщ и Илья Иванов. Студент ВП СТЛНАУ Андрей Борщ завоевал золотую награду в разделе фулл-контакт (67 кг), а учащийся ООШ №4 Илья Иванов – серебряную медаль (фулл-контакт, 48 кг).