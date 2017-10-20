|18 октября 2017
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Легенды мирового тенниса – Роже Федерер и Рафаэль Надаль продолжают задавать тон на кортах в нынешнем году. 15 октября Федерер и Надаль разыграли главный приз турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
В двух сетах за 1 час 12 минут со счетом - 6:4, 6:3 победу одержал Федерер. Для 36-летнего швейцарского теннисиста этот титул стал четвертым в сезоне и 94-м в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде – по этому показателю он сравнялся с Иваном Лендлом (2-е место). Рекордсмен по этому показателю американец Джимми Коннорс выиграл 109 турниров.
Стоит добавить, что в личных встречах перевес по-прежнему на стороне испанца Рафаэля Надаля – 23:15.
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• Коллегия Славянского района: подготовка к зиме и охрана объектов археологии
• Полицейские Славянска прикрыли торговлю сигаретами без акцизных марок
• В Славянске появится служба сопровождения слепых и слабовидящих горожан
• Имплантация зубов: базальная или классическая
• Библиотека просит помочь избавиться от психически больного «читателя»
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• Полицейские в очередной раз закрыли игровой зал
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• Як швидко, надійно та безпечно надіслати гроші з-за кордону
19 октября 2017
• В Славянском районе временно разрешат отстрел диких животных
• Школьные экскурсии: стоит ли игра свеч
• Министра молодежи и спорта впечатлила экскурсия по «Теплице»
• Переселенцы ударили флешмобом по дискриминации
• Мэр вручил нацгвардейцам спортинвентарь
• РЛП «Славянский курорт» ставит новые знаки
18 октября 2017
• «Фейенорд» - «Шахтер»: кипящий котел, дубль Бернарда, игра в меньшинстве
• Шанхайский финал: Федерер сильнее Надаля
• Воспитанники ФБиК Славянска завоевали три награды на соревнованиях по кик-боксингу
• Новый спортзал в микрорайоне Артема как результат социального партнерства
• МАФ обещали снести 18 октября. Но отложили
• Владельцу павильона на улице Шевченко дали срок до 31 октября
• Славянцев просят поделиться сведениями о конторе «Дзевульский и Лянге»
• Почему в горгазе нет ксерокопии
• Коростень подарил Славянску альманах
• Водоснабжение Славянска пришло в норму
• В Славянске стартовал отопительный сезон
• Самогонщицу с Батюка, 25 оштрафовали. Жильцы благодарят полицию, но ждут продолжения «банкета»
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Легенды мирового тенниса – Роже Федерер и Рафаэль Надаль продолжают задавать тон на кортах в нынешнем году. 15 октября Федерер и Надаль разыграли главный приз турнира серии «Мастерс» в Шанхае.