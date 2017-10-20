Шанхайский финал: Федерер сильнее Надаля

Легенды мирового тенниса – Роже Федерер и Рафаэль Надаль продолжают задавать тон на кортах в нынешнем году. 15 октября Федерер и Надаль разыграли главный приз турнира серии «Мастерс» в Шанхае.

В двух сетах за 1 час 12 минут со счетом - 6:4, 6:3 победу одержал Федерер. Для 36-летнего швейцарского теннисиста этот титул стал четвертым в сезоне и 94-м в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде – по этому показателю он сравнялся с Иваном Лендлом (2-е место). Рекордсмен по этому показателю американец Джимми Коннорс выиграл 109 турниров.

Стоит добавить, что в личных встречах перевес по-прежнему на стороне испанца Рафаэля Надаля – 23:15.