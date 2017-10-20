|18 октября 2017
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В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» одержал важную победу в Роттердаме над «Фейенордом».
Матч состоялся 17 октября на стадионе «Де Кейп», который носит негласное название «кипящий котел». И вправду, атмосфера на трибунах арены зачастую была неспокойной: местные болельщики горячо поддерживали своих любимцев, и в тоже время бурно реагировали на каждое решение арбитра, которое было в пользу «горняков».
Мощный старт принес успех чемпиону Голландии уже на 6-й минуте, когда Бергхейс без помех удачно сыграл головой на добивании, после того как Андрей Пятов справился с дальним выстрелом Вилены.
Игроки донецкого клуба не опустили рук после пропущенного мяча и быстро перехватили инициативу. И в середине первого тайма счет в поединке стал равным. Фред разрезной передачей бросил в прорыв Бернарда и юркий бразилец «объехав» голкипера Джонса отправил мяч в пустые ворота.
После перерыва Бернард еще раз поразил ворота «Фейенорда», тем самым обеспечив «Шахтеру» волевую победу – 2:1. Причем историческую. Первую - над голландским клубом. Роскошная атака чемпиона Украины по правому флангу завершилась передачей Богдана Бутко на дальнюю штангу, где малыш Бернард выше всяких похвал сыграл на «втором этаже».
Надо признать, что заключительные минуты встречи для «горняков» прошли неспокойно. За 15 минут до финального свистка с поля за два предупреждения был удален Ярослав Ракицкий. Но играя в меньшинстве, подопечные Паулу Фонсеки удержали победный результат.
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• В Славянском районе временно разрешат отстрел диких животных
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• «Фейенорд» - «Шахтер»: кипящий котел, дубль Бернарда, игра в меньшинстве
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В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» одержал важную победу в Роттердаме над «Фейенордом».