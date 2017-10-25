Награды от ФИФА получили Роналду, Зидан, Буффон

23 октября в Лондоне состоялась церемония награждения лучших футболистов планеты по версии ФИФА. Главный приз достался лидеру мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который был признан лучшим игроком 2017 года.

В данной номинации Криштиану в голосовании опередил Лионеля Месси и Неймара. Главный приз ФИФА, который Роналду вручили легенды мирового футбола - Диего Марадона (Аргентина) и Роналдо (Бразилия), 32-летний португальский форвард выигрывает второй год кряду.

Стоит добавить, что в нынешнем календарном году Криштиану в составе мадридского «Реала» стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и Европы, а также победителем Лиги чемпионов.

Игрок сборной Голландии и «Барселоны» Лике Мартенс признана лучшей футболисткой года.

Награда в номинации «вратарь года» досталась голкиперу турнирского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону. В церемонии награждения участвовал экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмайхель, а помимо 39-летнего Буффона на данный приз претендовали Мануэль Нойер из «Баварии» и Кейлор Навас из «Реала».

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан был назван лучшим тренером 2017 года. Французский специалист стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА-2017. Награду Зидану вручил лауреат прошлого года - экс-наставник «Лестера» Клаудио Раньери. "Соперниками" Зидана были Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Антонио Конте («Челси»).

Также ФИФА объявила имена лучших 11 футболистов в уходящем году. В команду года вошли

Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Дани Алвес («Ювентус»/«ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан»), Серхио Рамос («Реал»), Марсело («Реал»), Лука Модрич («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Андреас Иньеста («Барселона»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Неймар («Барселона»/ «ПСЖ»).