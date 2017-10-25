 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Знаменательная дата

Награды от ФИФА получили Роналду, Зидан, Буффон

Алексей Журавлев
25 октября 2017 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Криштиану Ронаду и Зинедин Зидан. Главный тренер «Реала» Зидан добился исторического достижения. Он стал первым человеком, который получил «Золотой мяч» в качестве игрока (1998-й год), а в нынешнем году - был признан лучшим тренером.

23 октября в Лондоне состоялась церемония награждения лучших футболистов планеты по версии ФИФА. Главный приз достался лидеру мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который был признан лучшим игроком 2017 года. 

В данной номинации Криштиану в голосовании опередил Лионеля Месси и Неймара. Главный приз ФИФА, который Роналду вручили легенды мирового футбола - Диего Марадона (Аргентина) и Роналдо (Бразилия), 32-летний португальский форвард выигрывает второй год кряду.

Стоит добавить, что в нынешнем календарном году Криштиану в составе мадридского «Реала» стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и Европы,  а также победителем Лиги чемпионов.

Игрок сборной Голландии и «Барселоны» Лике Мартенс признана лучшей футболисткой года.

Награда в номинации «вратарь года» досталась голкиперу турнирского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону. В церемонии награждения участвовал экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмайхель, а помимо 39-летнего Буффона на данный приз претендовали Мануэль Нойер из «Баварии» и Кейлор Навас из «Реала».

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан был назван лучшим тренером 2017 года. Французский специалист стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА-2017. Награду Зидану вручил лауреат прошлого года - экс-наставник «Лестера» Клаудио Раньери. "Соперниками" Зидана были Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Антонио Конте («Челси»).

Также ФИФА объявила имена лучших 11 футболистов в уходящем году. В команду года вошли

Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Дани Алвес («Ювентус»/«ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан»), Серхио Рамос («Реал»), Марсело («Реал»), Лука  Модрич («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Андреас Иньеста («Барселона»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Неймар («Барселона»/ «ПСЖ»).

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

25 октября 2017

Сборная Славянска заняла второе место на областном чемпионате по боевому самбо

Божена Мальцева – победительница Кубка Украины по смешанным единоборствам

ФК «Славянск» сыграет в «Финале четырех» Кубка Губернатора по футболу

Национальное «классико»: нули на табло и разговоры о пенальти

Анна Музычук – чемпионка Европы по быстрым шахматам

Награды от ФИФА получили Роналду, Зидан, Буффон

Капремонт дорог: что осталось

Возможно ли в Славянске продлить движение транспорта

Еще раз о пенсиях

Отопление на Масложире: подрядчики ждут разрешения

«Водопонижение» дождалось ремонта

Тепло в центральной больнице обещают вот-вот дать

Из-за листвы КАТП прибавилось работы

В нескольких районах Славянска перебои с водой

Как и когда деньги будут ходить за пациентом: в Украине стартовала медицинская реформа

20 октября 2017

Появится ли на САТу пешеходный переход

Славянцы просят привести в порядок автостанцию

Коллегия Славянского района: подготовка к зиме и охрана объектов археологии

Блогер из Англии создала жуткие образы для Хэллоуина

Полицейские Славянска прикрыли торговлю сигаретами без акцизных марок

В Славянске появится служба сопровождения слепых и слабовидящих горожан

Имплантация зубов: базальная или классическая

Библиотека просит помочь избавиться от психически больного «читателя»

«Сильные громады» инициируют обсуждение программы по обращению с ТБО

Полицейские в очередной раз закрыли игровой зал

За девять месяцев - семь убийств

Як швидко, надійно та безпечно надіслати гроші з-за кордону

19 октября 2017

В Славянском районе временно разрешат отстрел диких животных

Школьные экскурсии: стоит ли игра свеч

Былое и думы

Министра молодежи и спорта впечатлила экскурсия по «Теплице»

Также в разделе

Сборная Славянска заняла второе место на областном чемпионате по боевому самбо

— 25 октября 2017 —

21 октября в Славянске в спортивном зале КДЮСШ состоялся открытый чемпионат Донецкой области по боевому самбо среди юношей, юниоров и мужчин, в котором приняли участие 104 спортсмена из Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Читать далее ⇒

Божена Мальцева – победительница Кубка Украины по смешанным единоборствам

— 25 октября 2017 —

20-22 октября в Днепре состоялся Кубок Украины по смешанным единоборствам – ММА, на котором успешно выступила воспитанница славянского бойцовского клуба «Триада» Божена Мальцева.

Читать далее ⇒

ФК «Славянск» сыграет в «Финале четырех» Кубка Губернатора по футболу

— 25 октября 2017 —

21-22 октября определились участники «Финала четырех» Кубка Губернатора по футболу Донецкой области. Право участвовать в решающих матча турнира завоевали «Сапфир», ФК «Славянск», «Прометей» и «Портовик».

Читать далее ⇒

Национальное «классико»: нули на табло и разговоры о пенальти

— 25 октября 2017 —

«Шахтер» и «Динамо» провели второй матч в нынешнем чемпионате Украины по футболу. Это произошло 22 октября в Киеве на НСК «Олимпийский» в рамках 13-тура. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Награды от ФИФА получили Роналду, Зидан, Буффон »

23 октября в Лондоне состоялась церемония награждения лучших футболистов планеты по версии ФИФА. Главный приз достался лидеру мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который был признан лучшим игроком 2017 года. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Капремонт дорог: что осталось

Возможно ли в Славянске продлить движение транспорта

Отопление на Масложире: подрядчики ждут разрешения

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Коллегия Славянского района: подготовка к зиме и охрана объектов археологии

Блогер из Англии создала жуткие образы для Хэллоуина

В Славянске появится служба сопровождения слепых и слабовидящих горожан

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Полицейские Славянска прикрыли торговлю сигаретами без акцизных марок

Полицейские в очередной раз закрыли игровой зал

За девять месяцев - семь убийств

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Еще раз о пенсиях

Как и когда деньги будут ходить за пациентом: в Украине стартовала медицинская реформа

Як швидко, надійно та безпечно надіслати гроші з-за кордону

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Былое и думы

Бумажная волокита

Выдача «на гора»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

25 октября 2017

Сборная Славянска заняла второе место на областном чемпионате по боевому самбо

Божена Мальцева – победительница Кубка Украины по смешанным единоборствам

ФК «Славянск» сыграет в «Финале четырех» Кубка Губернатора по футболу

Национальное «классико»: нули на табло и разговоры о пенальти

Анна Музычук – чемпионка Европы по быстрым шахматам

Награды от ФИФА получили Роналду, Зидан, Буффон

Капремонт дорог: что осталось

Возможно ли в Славянске продлить движение транспорта

Еще раз о пенсиях

Отопление на Масложире: подрядчики ждут разрешения

«Водопонижение» дождалось ремонта

Тепло в центральной больнице обещают вот-вот дать

Из-за листвы КАТП прибавилось работы

В нескольких районах Славянска перебои с водой

Как и когда деньги будут ходить за пациентом: в Украине стартовала медицинская реформа

20 октября 2017

Появится ли на САТу пешеходный переход

Славянцы просят привести в порядок автостанцию

Коллегия Славянского района: подготовка к зиме и охрана объектов археологии

Блогер из Англии создала жуткие образы для Хэллоуина

Полицейские Славянска прикрыли торговлю сигаретами без акцизных марок

В Славянске появится служба сопровождения слепых и слабовидящих горожан

Имплантация зубов: базальная или классическая

Библиотека просит помочь избавиться от психически больного «читателя»

«Сильные громады» инициируют обсуждение программы по обращению с ТБО

Полицейские в очередной раз закрыли игровой зал

За девять месяцев - семь убийств

Як швидко, надійно та безпечно надіслати гроші з-за кордону

19 октября 2017

В Славянском районе временно разрешат отстрел диких животных

Школьные экскурсии: стоит ли игра свеч

Былое и думы

Министра молодежи и спорта впечатлила экскурсия по «Теплице»

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top