|25 октября 2017
|Просмотров: 67
|
Чемпионат континента по шахматам прошел в Монако. Украинка Анна Музычук заняла первое место в соревнованиях по быстрым шахматам, в которых приняли участие 91 шахматистка.
Львовская шахматистка набрала 9 баллов, не проиграв ни одной из 11 партий. На втором месте расположилась экс-украинка, ныне выступающая за Россию, Екатерина Лагно (8,5 балла).
Также в турнире участвовали украинки Инна Гапоненко (7 баллов), Анастасия Кольба (6 баллов) и Евгения Долуханова (5,5 баллов).
Чемпионат Европы по блицу выиграла россиянка Александра Костенюк. В 13 турах Костенюк набрала 10,5 очка.
15-летний украинец Кирилл Шевченко стал одним из самых молодых гроссмейстеров в мире. Звание ему присвоили на конгрессе ФИДЕ в Турции. Отныне Кирилл – второй по "младшинству" гроссмейстер в мире. Самый молодой – американец Авондер Лианг.
Кирилл родом из Киева. Он чемпион Европы по блицу до 10 лет, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы до 10 лет, чемпион Украины до 8 и 14 лет. В 9 лет выполнил норму кандидата в мастера спорта. В 13 лет – международный мастер.
25 октября 2017
• Сборная Славянска заняла второе место на областном чемпионате по боевому самбо
• Божена Мальцева – победительница Кубка Украины по смешанным единоборствам
• ФК «Славянск» сыграет в «Финале четырех» Кубка Губернатора по футболу
• Национальное «классико»: нули на табло и разговоры о пенальти
• Анна Музычук – чемпионка Европы по быстрым шахматам
• Награды от ФИФА получили Роналду, Зидан, Буффон
• Капремонт дорог: что осталось
• Возможно ли в Славянске продлить движение транспорта
• Отопление на Масложире: подрядчики ждут разрешения
• «Водопонижение» дождалось ремонта
• Тепло в центральной больнице обещают вот-вот дать
• Из-за листвы КАТП прибавилось работы
• В нескольких районах Славянска перебои с водой
• Как и когда деньги будут ходить за пациентом: в Украине стартовала медицинская реформа
20 октября 2017
• Появится ли на САТу пешеходный переход
• Славянцы просят привести в порядок автостанцию
• Коллегия Славянского района: подготовка к зиме и охрана объектов археологии
• Блогер из Англии создала жуткие образы для Хэллоуина
• Полицейские Славянска прикрыли торговлю сигаретами без акцизных марок
• В Славянске появится служба сопровождения слепых и слабовидящих горожан
• Имплантация зубов: базальная или классическая
• Библиотека просит помочь избавиться от психически больного «читателя»
• «Сильные громады» инициируют обсуждение программы по обращению с ТБО
• Полицейские в очередной раз закрыли игровой зал
• За девять месяцев - семь убийств
• Як швидко, надійно та безпечно надіслати гроші з-за кордону
19 октября 2017
• В Славянском районе временно разрешат отстрел диких животных
• Школьные экскурсии: стоит ли игра свеч
• Министра молодежи и спорта впечатлила экскурсия по «Теплице»
— 25 октября 2017 —
21 октября в Славянске в спортивном зале КДЮСШ состоялся открытый чемпионат Донецкой области по боевому самбо среди юношей, юниоров и мужчин, в котором приняли участие 104 спортсмена из Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
— 25 октября 2017 —
20-22 октября в Днепре состоялся Кубок Украины по смешанным единоборствам – ММА, на котором успешно выступила воспитанница славянского бойцовского клуба «Триада» Божена Мальцева.
— 25 октября 2017 —
21-22 октября определились участники «Финала четырех» Кубка Губернатора по футболу Донецкой области. Право участвовать в решающих матча турнира завоевали «Сапфир», ФК «Славянск», «Прометей» и «Портовик».
— 25 октября 2017 —
«Шахтер» и «Динамо» провели второй матч в нынешнем чемпионате Украины по футболу. Это произошло 22 октября в Киеве на НСК «Олимпийский» в рамках 13-тура.
Приветствую, гость! Вход
25 октября 2017
• Сборная Славянска заняла второе место на областном чемпионате по боевому самбо
• Божена Мальцева – победительница Кубка Украины по смешанным единоборствам
• ФК «Славянск» сыграет в «Финале четырех» Кубка Губернатора по футболу
• Национальное «классико»: нули на табло и разговоры о пенальти
• Анна Музычук – чемпионка Европы по быстрым шахматам
• Награды от ФИФА получили Роналду, Зидан, Буффон
• Капремонт дорог: что осталось
• Возможно ли в Славянске продлить движение транспорта
• Отопление на Масложире: подрядчики ждут разрешения
• «Водопонижение» дождалось ремонта
• Тепло в центральной больнице обещают вот-вот дать
• Из-за листвы КАТП прибавилось работы
• В нескольких районах Славянска перебои с водой
• Как и когда деньги будут ходить за пациентом: в Украине стартовала медицинская реформа
20 октября 2017
• Появится ли на САТу пешеходный переход
• Славянцы просят привести в порядок автостанцию
• Коллегия Славянского района: подготовка к зиме и охрана объектов археологии
• Блогер из Англии создала жуткие образы для Хэллоуина
• Полицейские Славянска прикрыли торговлю сигаретами без акцизных марок
• В Славянске появится служба сопровождения слепых и слабовидящих горожан
• Имплантация зубов: базальная или классическая
• Библиотека просит помочь избавиться от психически больного «читателя»
• «Сильные громады» инициируют обсуждение программы по обращению с ТБО
• Полицейские в очередной раз закрыли игровой зал
• За девять месяцев - семь убийств
• Як швидко, надійно та безпечно надіслати гроші з-за кордону
19 октября 2017
• В Славянском районе временно разрешат отстрел диких животных
• Школьные экскурсии: стоит ли игра свеч
• Министра молодежи и спорта впечатлила экскурсия по «Теплице»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Анна Музычук – чемпионка Европы по быстрым шахматам»
Чемпионат континента по шахматам прошел в Монако. Украинка Анна Музычук заняла первое место в соревнованиях по быстрым шахматам, в которых приняли участие 91 шахматистка.