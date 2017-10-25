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Анна Музычук – чемпионка Европы по быстрым шахматам

Алексей Журавлев
25 октября 2017 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Анна Музычук.

Чемпионат континента по шахматам прошел в Монако. Украинка Анна Музычук заняла первое место в соревнованиях по быстрым шахматам, в которых приняли участие 91 шахматистка.

Львовская шахматистка набрала 9 баллов, не проиграв ни одной из 11 партий. На втором месте расположилась экс-украинка, ныне выступающая за Россию, Екатерина Лагно (8,5 балла).

Также в турнире участвовали украинки Инна Гапоненко (7 баллов), Анастасия Кольба (6 баллов) и Евгения Долуханова (5,5 баллов).

Чемпионат Европы по блицу выиграла россиянка Александра Костенюк. В 13 турах Костенюк набрала 10,5 очка.

Награда для Кирилла Шевченко

15-летний украинец Кирилл Шевченко стал одним из самых молодых гроссмейстеров в мире. Звание ему присвоили на конгрессе ФИДЕ в Турции. Отныне Кирилл – второй по "младшинству" гроссмейстер в мире. Самый молодой – американец Авондер Лианг.

Кирилл родом из Киева. Он чемпион Европы по блицу до 10 лет, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы до 10 лет, чемпион Украины до 8 и 14 лет. В 9 лет выполнил норму кандидата в мастера спорта. В 13 лет – международный мастер.

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Комментарии к статье «Анна Музычук – чемпионка Европы по быстрым шахматам»

Чемпионат континента по шахматам прошел в Монако. Украинка Анна Музычук заняла первое место в соревнованиях по быстрым шахматам, в которых приняли участие 91 шахматистка.

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