Национальное «классико»: нули на табло и разговоры о пенальти

|25 октября 2017
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«Шахтер» и «Динамо» провели второй матч в нынешнем чемпионате Украины по футболу. Это произошло 22 октября в Киеве на НСК «Олимпийский» в рамках 13-тура.
Украинское классико посетило внушительное количество зрителей – 38618 человек. Данный факт показывает, что интерес к поединку двух непримиримых соперников на футбольном поле остается огромным. Повышенный накал игры, эмоции, страсти на поле. Но очередная битва «Динамо» и «Шахтера» завершилась без голов. Голевых моментов практически не было.
Результатом больше остались недовольны хозяева. А именно главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич и президент киевского клуба Игорь Суркис. Оба в один голос после встречи заявили, что фемида не позволила победить их клубу, когда арбитр не назначил пенальти в ворота «горняков» с эпизодом попадания мяча в руку Богдана Бутко. Многие эксперты подтвердили, что судья Виталий Романов принял правильное решение, не назначив 11-ти метровый удар. Хотя некоторые - утверждали об обратном. Но руководитель судейского комитета ФФУ Лучано Лучи поставил точку в вопросе с неназначенным пенальти: «Нужно определить умышленность в игре рукой. Есть несколько критериев - расстояние удара, скорость, движение и положение руки. В случае с Бутко удар Мораеса был близким к руке, то есть у защитника не было времени среагировать. Это означает, что не рука двигалась к мячу, а мяч к руке. Кисть защитника не была напряженной. То есть, футболист не готовился к такому развитию событий. Это достаточно, чтобы руководствоваться указаниями ФИФА и УЕФА и сделать вывод: пенальти не было».
«Горняки» сохранили преимущество от динамовцев , которые не могут выиграть в чемпионате уже четыре поединка подряд.
Результативным получился матч между «Мариуполем» и «Зарей». Луганский клуб одержал волевую победу с крупным счетом, при этом Александр Андриевский оформил хет-трик, а один из трех мячей забил ударом с центрального круга.
Результаты 13 тура
«Олимпик» - «Звезда» - 1:0 (Качараба, 89 (авт.)
«Александрия» - «Верес» - 1:1 (Старенький, 77 – Морозенко, 63)
«Ворскла» - «Карпаты» - 0:1 (Мякушко, 82)
«Сталь» - «Черноморец» - 1:1 (Малакян, 62 (пен.) – Васин, 52)
«Мариуполь» - «Заря» - 2:5 (Белый, 6, Кожанов, 31 – Андриевский, 30, 38, 63, Гречишкин, 35 (пен.), Опанасенко, 90)
«Динамо» - «Шахтер» - 0:0
Лучший бомбардир – Факундо Феррейра («Шахтер») – 8.
Анонс 14 тура
28 октября
«Шахтер» - «Сталь» 17.00, «Футбол 2»
29 октября
«Звезда» - «Ворскла» 14.00 «Футбол 1»
«Верес» - «Олимпик» 17.00 «24»
«Заря» - «Александрия» 17.00 «2+2»
«Карпаты» - «Динамо» 19.30 «2+2»
30 октября
«Черноморец» - «Мариуполь»
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«Шахтер» и «Динамо» провели второй матч в нынешнем чемпионате Украины по футболу. Это произошло 22 октября в Киеве на НСК «Олимпийский» в рамках 13-тура.