Божена Мальцева – победительница Кубка Украины по смешанным единоборствам

20-22 октября в Днепре состоялся Кубок Украины по смешанным единоборствам – ММА, на котором успешно выступила воспитанница славянского бойцовского клуба «Триада» Божена Мальцева.

В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из 20 областных команд. Поединки проходили в восьми весовых категориях у мужчин, и в пяти – у женщин. В составе сборной Донецкой области (всего 14 человек) выступали три воспитанника БК «Триада» (тренер Андрей Безуглый) – Божена Мальцева, Владислав Шульга и Сергей Богович.

В весовой категории до 65 кг Божена Мальцева стала обладателем золотой медали Кубка Украины, одержав на соревнованиях три победы и все техническим нокаутом.

Также следует добавить, что две бронзовые медали в копилку сборной Донецкой области принесли Анна Ягмурджи (65 кг, Мариуполь) и Артем Будур (65,8 кг, Дружковка).