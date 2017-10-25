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Божена Мальцева – победительница Кубка Украины по смешанным единоборствам

Алексей Журавлев
25 октября 2017 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Божена Мальцева.

20-22 октября в Днепре состоялся Кубок Украины по смешанным единоборствам – ММА, на котором успешно выступила воспитанница славянского бойцовского клуба «Триада» Божена Мальцева.

В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из 20 областных команд. Поединки проходили в восьми весовых категориях у мужчин, и в пяти – у женщин. В составе сборной Донецкой области (всего 14 человек) выступали три воспитанника БК «Триада» (тренер Андрей Безуглый) – Божена Мальцева, Владислав Шульга и Сергей Богович.

В весовой категории до 65 кг Божена Мальцева стала обладателем золотой медали Кубка Украины, одержав на соревнованиях три победы и все техническим нокаутом.

Также следует добавить, что две бронзовые медали в копилку сборной Донецкой области принесли Анна Ягмурджи (65 кг, Мариуполь) и Артем Будур (65,8 кг, Дружковка). 

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Комментарии к статье «Божена Мальцева – победительница Кубка Украины по смешанным единоборствам»

20-22 октября в Днепре состоялся Кубок Украины по смешанным единоборствам – ММА, на котором успешно выступила воспитанница славянского бойцовского клуба «Триада» Божена Мальцева.

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