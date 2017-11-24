«Шахтер» разгромлен в Неаполе

Во вторник, 21 ноября, в матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в Неаполе потерпел поражение с разгромным счетом от «Наполи».

9 из 12 возможных очков в четырех встречах группы F обеспечили «горнякам» еврокубковую весну. Но главной целью подопечных Паулу Фонсеки по-прежнему является путевка в плей-офф Лиги чемпионов. Для достижения этой цели донецкому клубу в поединках с «Наполи» и «Манчестер Сити» достаточно набрать один зачетный пункт.

В Италии чемпиону Украины приобрести очки не удалось. Нынешний лидер Серии А одержал уверенную победу со счетом 3:0 (Инсинье, 54, Зелински, 81, Мертенс, 83). Во многом на ход матча повлиял первый гол, который Лоренцо Инсинье забил в девятку ворот «горняков» невероятным ударом из-за пределов штрафной. До пропущенного мяча «Шахтер» ни в чем не уступал сопернику, а по голевым моментам даже превзошел хозяев.

Итоговый счет стал холодным душем для донецкой команды. Хотя судьба второго места, а с ним и пропуска в 1/8 финала розыгрыша, все еще находится в руках подопечных Фонсеки. В заключительном туре (6 декабря) «Шахтеру» в домашнем поединке с «МанСити» необходим положительный результат – победа или ничья. При этом «Наполи» ждет выезд в Роттердам и встреча с «Фейенордом».

Результаты матчей 5 тура

Группа Е

«Спартак» - «Марибор» - 1:1

«Севилья» - «Ливерпуль» - 3:3

Группа F

«Наполи» - «Шахтер» - 3:0

«МанСити» - «Фейенорд» - 1:0

Группа G

«Бешикташ» - «Порту» - 1:1

«Монако» - «Лейпциг» - 1:4

Группа H

АПОЭЛ – «Реал» - 0:6

«Боруссия» - «Тоттенхэм» - 1:2