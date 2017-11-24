|22 ноября 2017
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Во вторник, 21 ноября, в матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в Неаполе потерпел поражение с разгромным счетом от «Наполи».
9 из 12 возможных очков в четырех встречах группы F обеспечили «горнякам» еврокубковую весну. Но главной целью подопечных Паулу Фонсеки по-прежнему является путевка в плей-офф Лиги чемпионов. Для достижения этой цели донецкому клубу в поединках с «Наполи» и «Манчестер Сити» достаточно набрать один зачетный пункт.
В Италии чемпиону Украины приобрести очки не удалось. Нынешний лидер Серии А одержал уверенную победу со счетом 3:0 (Инсинье, 54, Зелински, 81, Мертенс, 83). Во многом на ход матча повлиял первый гол, который Лоренцо Инсинье забил в девятку ворот «горняков» невероятным ударом из-за пределов штрафной. До пропущенного мяча «Шахтер» ни в чем не уступал сопернику, а по голевым моментам даже превзошел хозяев.
Итоговый счет стал холодным душем для донецкой команды. Хотя судьба второго места, а с ним и пропуска в 1/8 финала розыгрыша, все еще находится в руках подопечных Фонсеки. В заключительном туре (6 декабря) «Шахтеру» в домашнем поединке с «МанСити» необходим положительный результат – победа или ничья. При этом «Наполи» ждет выезд в Роттердам и встреча с «Фейенордом».
Результаты матчей 5 тура
Группа Е
«Спартак» - «Марибор» - 1:1
«Севилья» - «Ливерпуль» - 3:3
Группа F
«Наполи» - «Шахтер» - 3:0
«МанСити» - «Фейенорд» - 1:0
Группа G
«Бешикташ» - «Порту» - 1:1
«Монако» - «Лейпциг» - 1:4
Группа H
АПОЭЛ – «Реал» - 0:6
«Боруссия» - «Тоттенхэм» - 1:2
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Комментарии к статье ««Шахтер» разгромлен в Неаполе»
Во вторник, 21 ноября, в матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в Неаполе потерпел поражение с разгромным счетом от «Наполи».