Лионель Меси получил «Золотую бутсу»

На прошлой неделе лидер «Барселоны» и один из лучших футболистов планеты Лионель Месси был удостоен очередной награды. Из рук своего партнера по команде Луиса Суареса Месси получил «Золотую бутсу» - индивидуальный приз, который достается лучшему бомбардиру европейского футбольного сезона.

В сезоне 2016/2017 в 34 матчах чемпионата Испании Лионель отличился 37 раз (74 очка). В рейтинге «Золотой бутсы» сумма забитых мячей игрока умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в чемпионатах топ-5, оценивается в 2 очка.

Второе место занял форвард лиссабонского «Спортинга» Бас Дост, который забил 34 гола (68 очков). На 3-й строчке расположился Пьер-Эмерик Обамейянг из «Боруссии»Д (31 гол, 62 очка).

Месси выиграл данный приз в четвертый раз (2010, 2012, 2013, 2017) и по этому показателю сравнялся с Криштиану Роналду («Реал»).