Французские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса

Финальное противостояние, которое состоялось на теннисных кортах Лилля (Франция) 24-26 ноября, получилось напряженным. Судьба титула решилась только в пятом матче.

В первый день команды обменялись победами. Первые ракетки сборных Давид Гоффен (Бельгия) и Жо-Уилфрид Цонга (Франция) выиграли стартовые поединки. 25 ноября дуэт Ришар Гаске/Пьер Юг-Эрбер принес Франции важное очко в парной встрече. В воскресный день Гоффен восстановил статус-кво противостояния победой над Цонгой в трех сетах. Героем финала стал Лукас Пуиль. 23-летний теннисист взял верх над Стивом Дарсисом в трех сетах (6:3, 6:1, 6:0), обеспечив Франции итоговую победу. Кстати, 10-ю по счету в финалах Кубка Дэвиса. Столько же викторий имеет Великобритания. Впереди только Австралия (28 титулов) и США (32 победы). Бельгия ни разу не побеждала в Кубке Дэвиса, хотя уже трижды играла в финале.