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Фотофакт

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Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде

Алексей Журавлев
28 ноября 2017 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

26 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» состоялся бой в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между украинцем Вячеславом Шабранским и россиянином Сергеем Ковалевым за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO. 

Сергей Ковалев (31-2-1, 27 КО) успешно вернулся в ринг после двух поражений кряду от американца Андре Уорда. 34-летнему Ковалеву не составило большого труда справиться с 30-летним Шабранским (19-2, 16 КО). Поединок завершился уверенной победой Сергея техническим нокаутом во втором раунде. В первом раунде Ковалев дважды отправил украинца в нокдаун. Во второй 3-минутке Вячеслав еще раз побывал в нокдауне, а после очередной ударной атаки россиянина рефери вынужден был остановить бой. 

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Комментарии к статье «Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде»

26 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» состоялся бой в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между украинцем Вячеславом Шабранским и россиянином Сергеем Ковалевым за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO. 

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