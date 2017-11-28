В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо

24 ноября в Краматорске прошел чемпионат Донецкой области по борьбе самбо. Славянск на соревнованиях представляли воспитанники городской федерации самбо и дзюдо.

В их активе пять наград в разделе спортивное самбо:

1-е место – Данил Малеваный (74 кг, ДГПУ), Андрей Чичин (90 кг, СКТИ);

2-е место – Алина Романенко (+80 кг, ДГПУ);

3-е место – Владислав Рогаль (68 кг), Роман Храб (74 кг, СКТИ).

24-25 ноября в Харькове состоялся ежегодный турнир по борьбе самбо среди юношей 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения, посвященный 16-й годовщине СК «Пересвет». В соревнованиях приняли участие 204 спортсменов из восьми регионов Украины.

Команду Донецкой области представляли воспитанники федерации самбо и дзюдо Славянска. В личном зачете славянские спортсмены завоевали две медали:

1-е место – Иля Келеберда (71 кг, ООШ №1);

3-е место – Павел Петривный (60 кг, ООШ №4)

Пятые места заняли Мирон Монахов (28 кг, ООШ № 8) и Сергей Щербина ( 31 кг, ООШ № 8).

Подготовили спортсменов к соревнованиям Андрей Филатов, Валерий Дейниченко, Андрей Чичин, Александр Чечинов, Игорь Чечинов.