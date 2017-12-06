Спортсмены БК «Триада» завоевали четыре медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу

1-3 декабря в Ужгороде в спортивном комплексе «Юность» проходил открытый чемпионат Европы по Комбат джиу-джитсу.

Среди участников турнира – более 300 спортсменов из 15 стран Европы. В составе сборной Украины выступали четыре воспитанника бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый).

Денис Кутелия в возрастной -16-17 лет и весовой категориях - до 70 кг стал чемпионом континента. Сергей Богович ( 18+, до 92 кг), Владимир Алексейцев (16-17 лет, до 75 кг) и Данил Школьный (14-15 лет, до 55 кг) завоевали серебряные награды соревнований.

При этом по итогам чемпионата Денис Кутелия выполнил норматив Мастер спорта Украины, а Владимир Алексейцев и Данил Школьный - норматив Кандидат в мастера спорта Украины.