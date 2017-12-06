|6 декабря 2017
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1-3 декабря в Ужгороде в спортивном комплексе «Юность» проходил открытый чемпионат Европы по Комбат джиу-джитсу.
Среди участников турнира – более 300 спортсменов из 15 стран Европы. В составе сборной Украины выступали четыре воспитанника бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый).
Денис Кутелия в возрастной -16-17 лет и весовой категориях - до 70 кг стал чемпионом континента. Сергей Богович ( 18+, до 92 кг), Владимир Алексейцев (16-17 лет, до 75 кг) и Данил Школьный (14-15 лет, до 55 кг) завоевали серебряные награды соревнований.
При этом по итогам чемпионата Денис Кутелия выполнил норматив Мастер спорта Украины, а Владимир Алексейцев и Данил Школьный - норматив Кандидат в мастера спорта Украины.
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• Дзюдоистки Славянска отличились на Всеукраинском турнире в Харькове
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• Спортсмены БК «Триада» завоевали четыре медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу
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• Людей продолжают сбивать на переходах и при новых светильниках
• Славянцев призывают помочь бездомным
• Проходят взрослые, гуляют дети
• В общественном совете Славянска изменился персональный состав
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• На мосту через Торец столкнулись три автомобиля
• В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов
• У пенсионерки выманили 17000 гривен
• На Бульварной посадили еще полсотни яблонь
30 ноября 2017
• Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько
• Славянск стал оранжевым в защиту женщин
• Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку
• В память о жертвах голодоморов провели митинг и зажгли свечи
• Славянцев приглашают на курсы первой помощи
• «Родничок» стал лауреатом фестиваля «Golden lion»
• Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске
• Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии
29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
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Комментарии к статье «Спортсмены БК «Триада» завоевали четыре медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу»
1-3 декабря в Ужгороде в спортивном комплексе «Юность» проходил открытый чемпионат Европы по Комбат джиу-джитсу.