Реванш «Баварии», лидерство «Ромы» и рекорд «Барселоны»

5 декабря были сыграны заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов в квартетах А, В, С и D. В центральном поединке игрового дня «Бавария» в Мюнхене взяла реванш у «ПСЖ» за поражение в первом круге.

27 сентября «ПСЖ» уверенно разобрался с «Баварией» в Париже – 3:0, одержав по ходу турнира пять побед подряд. Для мюнхенского гранда было делом чести взять реванш. Подопечные Юппа Хайнкеса переиграли «ПСЖ» со счетом 3:1 и только по результатам личных встреч остались позади парижского клуба, заняв второе место в группе В.

При этом «ПСЖ» установил рекорд по количеству голов на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА - 25 мячей или 4,17 гола за игру в шести матчах!поединках.

Результаты матчей в квартете С позволили «Роме» финишировать на первом месте. Римский клуб одолел «Карабах», а «Челси» и «Атлетико» разошлись миром. Клуб из Лондона вслед за «Ромой» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а «Атлетико» продолжит еврокубковую весну в Лиге Европы.

«Барселона» в 6-м туре обыграла «Спортинг» и заняла первое место в квартете D. Для каталонского клуба эта победа в группе стала 11-й подряд. Этот показатель является рекордом турнира.

Результаты 6 тура

Группа А

«МЮ» - ЦСКА – 2:1

«Бенфика» - «Базель» - 0:2

Группа В

«Бавария» - «ПСЖ» - 3:1

«Селтик» - «Андерлехт» - 0:1

Группа С

«Челси» - «Атлетико» - 1:1

«Рома» - «Карабах» - 1:0

Группа D

«Барселона» - «Спортинг» - 2:0

«Олимпиакос» - «Ювентус» - 0:2