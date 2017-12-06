Реванш «Баварии», лидерство «Ромы» и рекорд «Барселоны»

|6 декабря 2017
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5 декабря были сыграны заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов в квартетах А, В, С и D. В центральном поединке игрового дня «Бавария» в Мюнхене взяла реванш у «ПСЖ» за поражение в первом круге.
27 сентября «ПСЖ» уверенно разобрался с «Баварией» в Париже – 3:0, одержав по ходу турнира пять побед подряд. Для мюнхенского гранда было делом чести взять реванш. Подопечные Юппа Хайнкеса переиграли «ПСЖ» со счетом 3:1 и только по результатам личных встреч остались позади парижского клуба, заняв второе место в группе В.
При этом «ПСЖ» установил рекорд по количеству голов на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА - 25 мячей или 4,17 гола за игру в шести матчах!поединках.
Результаты матчей в квартете С позволили «Роме» финишировать на первом месте. Римский клуб одолел «Карабах», а «Челси» и «Атлетико» разошлись миром. Клуб из Лондона вслед за «Ромой» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а «Атлетико» продолжит еврокубковую весну в Лиге Европы.
«Барселона» в 6-м туре обыграла «Спортинг» и заняла первое место в квартете D. Для каталонского клуба эта победа в группе стала 11-й подряд. Этот показатель является рекордом турнира.
Результаты 6 тура
Группа А
«МЮ» - ЦСКА – 2:1
«Бенфика» - «Базель» - 0:2
Группа В
«Бавария» - «ПСЖ» - 3:1
«Селтик» - «Андерлехт» - 0:1
Группа С
«Челси» - «Атлетико» - 1:1
«Рома» - «Карабах» - 1:0
Группа D
«Барселона» - «Спортинг» - 2:0
«Олимпиакос» - «Ювентус» - 0:2
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Приветствую, гость! Вход
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• Славянские кикбоксеры успешно выступили в Константиновке
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• На мосту через Торец столкнулись три автомобиля
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• Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько
• Славянск стал оранжевым в защиту женщин
• Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку
• В память о жертвах голодоморов провели митинг и зажгли свечи
• Славянцев приглашают на курсы первой помощи
• «Родничок» стал лауреатом фестиваля «Golden lion»
• Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске
• Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии
29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
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Комментарии к статье «Реванш «Баварии», лидерство «Ромы» и рекорд «Барселоны»»
5 декабря были сыграны заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов в квартетах А, В, С и D. В центральном поединке игрового дня «Бавария» в Мюнхене взяла реванш у «ПСЖ» за поражение в первом круге.