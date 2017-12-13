Бронзовая награда Божены Мальцевой

7-10 декабря в Дрездене (Германия) проходил чемпионат Европы по ММА – смешанные боевые искусства, в котором приняли участие бойцы из 15 стран континента, включая Украину.

В составе украинской сборной в Дрезден поехали десять спортсменов (8 мужчин и 2 женщины), в числе которых была воспитанница славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый) Божена Мальцева.

В весовой категории до 61,2 кг 22-летняя славянская девушка завоевала бронзовую медаль, уступив в поединке за выход в финал сопернице из Чехии. Божена достойно выглядела в ринге и выигрывала с огромным разрывом, но одна ошибка стоила победы.

По итогам чемпионата Европы в копилке сборной Украины оказалась одна золотая, три серебряные и четыре бронзовые медали. В командном зачете украинская сборная заняла второе место, пропустив вперёд лишь команду России.