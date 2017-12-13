«Золотой мяч-2017»: Криштиану Роналду получил трофей и догнал Лионеля Месси

32-летний форвард сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал обладателем «Золотого мяча» 2017 года.

Торжественная церемония состоялась 7 декабря на Эйфелевой башне в Париже. Поздравить Роналду с очередным титулом, пятым по счету (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) в столицу Франции приехали бывшие игроки «галактикос» - Роберто Карлос, Фабио Каннаваро, Кака, Роналдо, Майкл Оуэн, Рауль, а также президент «Реала» Флорентино Перес и главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

По итогам сезона-2016/17 Криштиану выиграл Лигу чемпионов (лучший бомбардир – 12 голов), чемпионат Испании (25 голов в 29 матчах), чемпионат мира среди клубов (лучший бомбардир – 4 гола), Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

Теперь Роналду, как и форвард «Барселоны» Лионель Месси, имеет в своем активе пять наград обладателя «Золотого мяча».

Топ-10 игроков планеты по версии France Football:

1. Криштиану Роналду («Реал»)

2. Лионель Месси («Барселона»)

3. Неймар («ПСЖ»/«Барселона»)

4. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)

5. Лука Модрич («Реал»)

6. Серхио Рамос («Реал»)

7. Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Монако»)

8. Нголо Канте («Челси»)

9. Роберт Левандовски («Бавария»)

10. Харри Кейн («Тоттенхэм»).

А 9 декабря Кришитану Роналду установил очередное уникальное достижение. В матче 15-го тура чемпионата Испании «Реал» за первый тайм разгромил «Севилью» (5:0), а звездный португальский форвард оформил дубль. Теперь на счету Роналду 51 забитый мяч в 57 играх 2017 года. Самое главное, что Криштиану забивает свыше 50 голов уже 7 лет подряд. Личный рекорд он установил в 2013 году – 69 забитых мячей.

Стоит добавить, что помимо Роналду в нынешнем календарном году отметку в 50 забитых мячей преодолели еще четыре бомбардира – Роберт Левандовски («Бавария») – 52 гола/52 матча, Лионель Месси («Барселона») – 52/61, Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 51/69 и Харри Кейн («Тоттенхэм») – 50/48.