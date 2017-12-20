Первый титул для Дениса Беринчика

16 декабря в Броварах (Киевская область) состоялся вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Денис Беринчик одержал победу нокаутом над Аланом Валлеспина из Филиппин.

Серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне Денис Беринчик (8-0, 5 КО) пришел к первому титулу на профи-ринге. В своем восьмом по счету поединке он боксировал за вакантный пояс WBO Oriental в легком весе (61,2 кг) против Аллана Валлеспина (11-2, 8 КО). Беринчик нокаутировал соперника в 6-м раунде.

Самое интересное, что на ринг Беринчик выходил в костюме олимпийского мишки – талисмана Олимпиады-1980. «Я в принципе медведь, - считает Денис Беринчик. - Бил с завернутыми плечами, как мишка косолапый. Кроме того, коллекционирую олимпийскую символику, в том числе с Игр-1980 в Москве. У меня много олимпийских мишек, и я тоже олимпийский мишка».

Также стоит отметить, что 15 декабря в Екатеринбурге в поединке супертяжеловесов россиянин Александр Поветкин по очкам победил Кристиана Хаммера из Румынии и стал официальным претендентом на бой с Энтони Джошуа.

А 16 декабря украинец Иван Редкач в поединке первого среднего веса (63,5 кг) в 4-м раунде нокаутом проиграл американцу Джоне Молине. Бой состоялся в Ланкастере (штат Пенсильвания). Редкач отправил соперника в нокдаун во втором раунде, но уже в следующем раунде сам оказался на настиле ринге. А в 4-м раунде Молина не оставил шансов Ивану, обрушив на него шквал ударов и рефери ничего не оставалось, как остановить поединок.