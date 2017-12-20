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Фотофакт

Урны, «урнозаменители» и культура

Первый титул для Дениса Беринчика

Алексей Журавлев
20 декабря 2017 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Денис Беринчик нокаутирует Аллана Валлеспина.

16 декабря в Броварах (Киевская область) состоялся вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Денис Беринчик одержал победу нокаутом над  Аланом Валлеспина из Филиппин. 

Серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне Денис Беринчик (8-0, 5 КО) пришел к первому титулу на профи-ринге. В своем восьмом по счету поединке он боксировал за вакантный пояс WBO Oriental в легком весе (61,2 кг) против Аллана Валлеспина (11-2, 8 КО). Беринчик нокаутировал соперника в 6-м раунде.

Самое интересное, что на ринг Беринчик выходил в костюме олимпийского мишки – талисмана Олимпиады-1980.  «Я в принципе медведь, - считает Денис Беринчик. - Бил с завернутыми плечами, как мишка косолапый. Кроме того, коллекционирую олимпийскую символику, в том числе с Игр-1980 в Москве. У меня много олимпийских мишек, и я тоже олимпийский мишка».

Также стоит отметить, что 15 декабря в Екатеринбурге в поединке супертяжеловесов россиянин Александр Поветкин по очкам победил Кристиана Хаммера из Румынии и стал официальным претендентом на бой с Энтони Джошуа.

А 16 декабря украинец Иван Редкач в поединке первого среднего веса (63,5 кг) в 4-м раунде нокаутом проиграл американцу Джоне Молине. Бой состоялся в Ланкастере (штат Пенсильвания). Редкач отправил соперника в нокдаун во втором раунде, но уже в следующем раунде сам оказался на настиле ринге. А в 4-м раунде Молина не оставил шансов Ивану, обрушив на него шквал ударов и рефери ничего не оставалось, как остановить поединок.

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Комментарии к статье «Первый титул для Дениса Беринчика»

16 декабря в Броварах (Киевская область) состоялся вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Денис Беринчик одержал победу нокаутом над  Аланом Валлеспина из Филиппин. 

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