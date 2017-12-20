Новые победы и достижения славянских дзюдоистов

Воспитанники славянской школы дзюдо продолжают успешно выступать на Всеукраинских соревнованиях, становясь их победителями и призерами.

9 декабря на Всеукраинском турнире по дзюдо среди девушек и юношей 2004-2005 годов рождения, в котором приняли участие 370 спортсменов, славянские девушки выиграли две медали: Александра Подлесная (44 кг, ООШ №13) стала серебряным призером соревнований, а Яна Гонтаренко (48 кг, ООШ №4)- бронзовым.

17 декабря в Харькове состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей 2006-2007, 2008-2009 годов рождения памяти Владимира Березюка. Юные славянские дзюдоисты четыре раза поднимались на ступень пьедестала почета:

1-е место – Ярослав Киян (38 кг, ООШ №10);

3-е место – Назар Перепелица (46 кг, ООШ №1), Тимур Кушнарев (ООШ №1, 24 кг), Тимур Майборода (27 кг, ООШ №5).

Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская, Валерий Дейниченко, Андрей Филатов.