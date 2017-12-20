Новые победы и достижения славянских дзюдоистов

|20 декабря 2017
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Воспитанники славянской школы дзюдо продолжают успешно выступать на Всеукраинских соревнованиях, становясь их победителями и призерами.
9 декабря на Всеукраинском турнире по дзюдо среди девушек и юношей 2004-2005 годов рождения, в котором приняли участие 370 спортсменов, славянские девушки выиграли две медали: Александра Подлесная (44 кг, ООШ №13) стала серебряным призером соревнований, а Яна Гонтаренко (48 кг, ООШ №4)- бронзовым.
17 декабря в Харькове состоялся Всеукраинский турнир по дзюдо среди юношей 2006-2007, 2008-2009 годов рождения памяти Владимира Березюка. Юные славянские дзюдоисты четыре раза поднимались на ступень пьедестала почета:
1-е место – Ярослав Киян (38 кг, ООШ №10);
3-е место – Назар Перепелица (46 кг, ООШ №1), Тимур Кушнарев (ООШ №1, 24 кг), Тимур Майборода (27 кг, ООШ №5).
Подготовили славянских спортсменов к соревнованиям Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская, Валерий Дейниченко, Андрей Филатов.
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Приветствую, гость! Вход
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• «Реал» - клубный чемпион мира по футболу
• Первый титул для Дениса Беринчика
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15 декабря 2017
• Райгородокская громада поверила новым владельцам аcфальтобетонного завода
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• Пьяный водитель сбил женщину
• На Артема подростки угнали машину
• Суд отменил решение исполкома по приватизации помещения женой секретаря горсовета
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14 декабря 2017
• В Славянске стартовал сезон продажи елок
• И вот она нарядная: как украсить елку в год желтой Собаки
• Человек с открытым сердцем: Анна Куркурина провела мастер-класс в Славянске
• Верующие родители против ID-сертификатов для 9-классников
• Почему славянские школы не публикуют финансовую отчетность
• Во дворе «Теплицы» волонтеры строят беседку
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• «Лесная сказка»: вопросов больше, чем ответов
• Урны, «урнозаменители» и культура
• Когда на Вокзальной появятся лежачие полицейские
• Бездомные собаки активизировались
• Недострой на Центральной становится опасным
• Директор КАТП объяснил, почему горят баки
• И вновь о люках: полицию просят проверить пункты приема металла
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Воспитанники славянской школы дзюдо продолжают успешно выступать на Всеукраинских соревнованиях, становясь их победителями и призерами.